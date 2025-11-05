曝北市過去4年從中央拿408億 簡舒培嗆蔣萬安：不普發現金雙標

台北市長蔣萬安今赴議會進行專案報告並接受議員備詢。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今天（5日）至議會專案報告普發現金等相關議題，民進黨議員簡舒培批評，蔣萬安過去7月掃街說要中央還稅於民，過去4年台北市從中央拿408億統籌分配稅款，卻完全雙標不發出來。蔣萬安強調，這些錢都編列在預算中，已經花完。

簡舒培質詢指出，蔣萬安今年7月喊話要還稅於民，中央理解民意，今天起普發1萬元，同樣的道理，台北市藍綠黨團也都提案，建議市府因應國際情勢、強化經濟韌性，研議普發現金，結果市府完全沒有研議，就說沒有條件，理由說要因應一般性補助款缺口，以及未來財務風險，但這些都是未來的事情。

她詢問，過去幾年中央超收稅款，有沒有分給地方？蔣萬安表示，依法規定有。簡舒培再問，2022年至2025年北市共拿多少統籌分配稅款，蔣萬安則答不出數字。

簡舒培說，過去4年台北市多分配到408億元，分給市民平均可以1.6萬元，這些都是中央多給的，怎麼會沒有錢來發？這完全是雙標。要求蔣萬安針對這408億元好好分配，盤點一下。

蔣萬安回擊表示，北市拿到的統籌分配稅款，過去都編列在預算當中，都已經用掉了，與中央超徵稅收的概念不同。

