停止年改國會攻防 行政院與民進黨團分進合擊強化論述

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱、立委吳思瑤5日舉行「年改不走回頭路 公布年改民調」記者會，指根據民進黨民調，有55％民眾認為要繼續年改。（記者劉信德攝）

立法院司法及法制委員會今明兩天排審停砍年金案相關修法，最快12月初拚三讀闖關，據了解，行政院、民進黨中央與黨團已多次就此開會研商，分進合擊、強化論述；從民調顯示，55％民眾認為年改要繼續，執政團隊將訴諸全體納稅人與社會輿論。

立院民進黨團上月底已提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例草案」，針對因計算公式分母錯誤，導致345億元統籌分配稅款無法分配的部分，用來挹注國民年金保險，讓長輩國保年金月領8000元，且鼓勵勞退自提中央再加碼，上班族勞退自提1%，政府加送1%。此外，民進黨團也提出「國民年金法修正草案」，盼將逾200萬領國保族群，月領補足8千元。

黨政人士透露，民進黨團對於345億元的提案，行政院事前也參與討論，給予相關建議，這個提案其實也是對藍白停砍年改的國會攻防策略之一。

黨政人士坦言，財劃法345億元暫行條例，行政院並不方便公開支持，只能表示尊重。因為行政院對外立場是要修財劃法，建立可長可久制度，而修法後就沒有345億元分配的問題，行政院在議題的攻防上，無法像黨團可以這麼靈活。

該名人士分析，戰場現在立法院，行政院必須要以正規軍作戰，提出財劃法等相關修法，對於黨團在國會的作戰方式、攻防需求，行政院則負責提供各種資料與數據，例如軍公教退撫、勞保年金、老農津貼、國民年金等資料，與黨團分進合擊。

續推年改 執政團隊訴諸納稅人和輿論

他強調，從民進黨中央民調可以看出來，有55％民眾認為要繼續、28.1％認為該停止、16.5%無意見，顯示一般民眾還是支持繼續年改。年改若走回頭路，不但踐踏世代正義，也擴大各職業間的不平等，未來如果通過國民黨版本，填補退撫基金的相關預算，都是要用全體納稅人的錢，其實很不公平，連現職的軍公教也會受到影響。面對國民黨與民眾黨停砍年改心意已決，執政黨只能訴諸社會輿論。

