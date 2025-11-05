6成小草力挺年金改革！徐國勇：黃國昌昨是今非應道歉

針對年改議題，民進黨秘書長徐國勇今表示，民眾黨主席黃國昌「昨是今非」、與國民黨沆瀣一氣，應向當年的自己道歉。（資料照）

立法院司法及法制委員會今排審「停砍公教年金」相關草案，民進黨秘書長徐國勇表示，根據民進黨最新民調顯示，59.7%民眾支持繼續推動年金改革，而更有超過六成民眾黨支持者贊成續推年改，而民眾黨主席黃國昌「昨是今非」、與國民黨沆瀣一氣，應向當年的自己道歉。

徐國勇今天親自主持民進黨直播節目《午青LIVE》，他指出，民進黨公布年金改革民調，詢問年改要繼續或停止，在議題前有55.4%認為要繼續改革，28.1%認為要停止；若進一步交叉分析，民眾黨的支持者要求繼續年改的有50.5%、國民黨支持者則有41.2%。

在議題後，全體高達59.7%民眾認為要繼續改革，民眾黨的支持者要求繼續年改的上升至60.8%、國民黨支持者則有46.4%。

「黃國昌有沒有聽到小草的聲音？」徐國勇強調，年改是為了消弭世代與職業不均，確保制度永續，國民黨如今主張暫停年改，是嚴重背離社會公平。

徐國勇說，黃國昌過去曾高喊「年金正是社會不公平、世代不正義的幫兇」，如今卻與國民黨沆瀣一氣、昨是今非，誠實信用對黃來說就像「放空氣一樣」，應向當年的自己道歉。

