    首頁 > 政治

    原保地變更建地 民代抱怨審查太嚴、20多年桃市僅核准3件

    2025/11/05 14:20 記者謝武雄／桃園報導
    市議員陳瑛要求放寬原民保留地變更為建地措施，才能實現居住正義。（記者謝武雄攝）

    山地原住民籍市議員陳瑛今質詢時表示，原住民在非都市計畫內原住民保留地，雖然一生可申請一次將農牧用地變更為建築用地，最大面積約100坪左右，但政策實施20多年，桃園只核准3件，據她了解，主要是規定太嚴格還要花很多錢，很多原民乾脆放棄，請市府協助原民完成居住正義；市府表示，中央已經發現這個問題，國土署、原民會正協商修法，放款取得條件。

    都市發展局長江南志表示，非都原住民保留地必須符合興辦事業計畫規定，有些原保地原使用途就是林地等用途不能申請，另外原保地即使不在上述限制，但仍要完成水保計畫，對於原住民來講是一大負擔，所有核准的案件並不多，有鑑於此，國土署、原民會正在協商修法，讓原住民更容易取得原保地變更為甲建或丙建用地。

    另外，為協助原住民取得建物使用執照，市府訂有「桃園市偏遠地區簡化建築管理辦法」，明定符合偏遠地區建築物（適用範圍為本市復興區全部），申請建築執照建築基地得免檢附建築線，其次是原住民族、文化特色等建築物符合一定規模得免由建築師設計、監造及營造業承造，並免辦理施工勘驗申報。

    陳瑛表示，原民保留地一生可申請一次農牧用地變更為建築用地，要求申請人必須未取得政府興建住宅，也沒有其他住宅，土地要符合興辦事業計畫書，簡易水土保持申報書，由於案件申請又燒錢又花時間，桃園20多年只核准3件，希望市府能放寬規定，實現居住正義。

    熱門推播