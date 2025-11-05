為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國台辦聲援中配錢麗嗆「綠色恐怖」 學者：中國害怕人民擁有自由

    2025/11/05 13:58 記者陳鈺馥／台北報導
    中配錢麗在其臉書帳號宣揚武統，遭廢止台灣身分與戶籍。中國國台辦發言人張晗今天聲稱，這只是順我者昌、逆我者亡的「綠色恐怖」。（翻攝直播）

    中配錢麗在其臉書帳號宣揚武統，遭廢止台灣身分與戶籍。中國國台辦發言人張晗今天聲稱，這只是順我者昌、逆我者亡的「綠色恐怖」。（翻攝直播）

    中配錢麗在其臉書帳號宣揚武統，遭廢止台灣身分與戶籍。中國國台辦發言人張晗今天聲稱，這無疑又是一樁民進黨當局以莫須有罪名迫害中配的惡行，充分暴露出民進黨當局標榜的自由民主，只是順我者昌、逆我者亡的「綠色恐怖」。學者批評，中國動輒以「自由」為詞，其實最害怕的，正是人民真正擁有自由。

    中國國台辦發言人張晗聲稱，近來民進黨當局濫權妄為，頻繁羅織罪名、迫害島內中配群體，連中配社團組織回家鄉探親交流都能被扣上統戰滲透的帽子。從報導中例舉的所謂事證來看，這無疑又是一樁民進黨當局以莫須有罪名迫害中配的惡行，充分暴露出民進黨當局標榜的自由民主，只是順我者昌、逆我者亡的綠色恐怖。

    張晗指出，受到民進黨當局無理打壓迫害，中配群體站出來維護自身權益是必然之舉。我們堅定支持中配積極維護自身權益，十分關心中配在島內的生活和處境，風雨來時，於情於理都要為他們遮風擋雨。對於迫害中國配偶的台獨幫兇爪牙，我們絕不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸。

    對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，台灣是自由民主的國家，但自由民主不是毫無界限。任何人在享有言論自由的同時，也要對自己的言論負責。這位中配公開鼓吹以武力攻擊台灣，放在任何民主國家都不會被支持，甚至可能違法並受到處罰。要強調的是，民主不是縱容敵意的工具，更不是破壞國家安全的藉口。

    洪浦釗批評，反倒是中國如此肯定這種言論，顯得格外諷刺。既然他們認為言論自由那麼重要，那麼被迫流亡海外的異議人士、維權律師和作家們，是不是也該被允許返國，保障他們的人權，可以大方宣傳他們的理念？

    洪浦釗說，台灣依法保障多元意見，但不會容忍鼓吹武力侵略的主張。中國動輒以「自由」為詞，其實最害怕的，正是人民真正擁有自由。這起事件，恰好讓全世界再次看清，「誰在實踐民主，誰在濫用民主的語言」。

