藍白反年改「讓退休軍公教多繳房貸？」 徐閉酸爆小草︰沒有相對剝奪感？

民眾黨主席黃國昌挺反年改，民進黨批立場反覆。（記者劉信德攝）

立法院司法委員會今（5）日排審國民黨立委提出的多項公教退休年金停砍法案。對此，網紅徐閉直指，「年金改革這件事當初根本是超越藍綠的共識」，接著反問「你各位草平常最愛抱怨買不起房子，結果國民黨跟你說年金改革要改回來的原因是要讓退休的軍公教有更多錢繳房貸？這時你就沒有相對剝奪感？」。

徐閉今日轉發政治工作者周軒PO文，內容提及「今天早上，國民黨立法院黨團發出甲級動員令，要在委員會，讓年金反改革法案，強行通過。至於他們的好朋友，台灣民眾黨，昨天由主席黃國昌召開記者會，宣布支持所謂的『停砍所得替代率』的主張。」

徐閉接續發文痛斥，「中國國民黨現在要把年金改革改回來，我是不知道民眾黨有什麼資格在立法院神隱耶？年金改革這件事當初根本是超越藍綠的共識，連馬英九都贊成，只是他沒勇氣得罪自己的選票，而蔡英文和民進黨有勇氣去做正確的事。」

徐閉質問，「你各位草平常最愛抱怨買不起房子，結果中國國民黨跟你說年金改革要改回來的原因是要讓退休的軍公教有更多錢繳房貸？這時候你就沒有相對剝奪感了嗎？腦呢？」

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「軍公教年輕人退休金越來越慘」、「不管啦，所有事都反著民進黨做就對了啦！」、「我自己是教師，我支持年金改革，我爸是退休教師，他也支持」。

本報報導提及，針對藍白推動反年改法案，民進黨昨指出，民眾黨主席黃國昌昔日批評民進黨改革不夠徹底，如今卻反對調降替代率，立場轉變之快，令人錯愕，「今天的黃國昌，應該對過去堅持改革的黃國昌道歉。」對此，黃國昌今日受訪時反嗆，民進黨不看條文、不談細節，一天到晚就用抹黑、貼標籤的方式來進行公共事務的討論。

