    首頁 > 政治

    民進黨廣設「普發1萬服務站」 徐國勇：避免不法集團行騙

    2025/11/05 13:40 記者陳政宇／台北報導
    徐國勇今天親自主持民進黨直播節目《午青LIVE》，宣布所有黨公職設立普發1萬元的便民服務站。（圖由民進黨提供）

    全民普發現金1萬元今（5日）天開放預登記，民進黨秘書長徐國勇親自教學領取流程，並宣布將請民進黨所有黨公職設立便民服務站，第一線協助民眾就近諮詢、登記申請，以避免不法集團趁機行騙。

    徐國勇今天親自主持民進黨直播節目《午青LIVE》，他指出，民進黨全力配合行政院普發現金政策，因此所有民進黨公職服務處將設立「政院普發現金1萬元便民服務站」並掛上布條，讓民眾能就近諮詢、並協助民眾上網登記申請，也避免不法集團趁機行騙。

    關於政府普發現金相關時程與領取方式，徐國勇說明，針對發放現金的流程，民眾可於11月5日開始線上登記入帳、11月17日ATM領現金、11月24日起則可至郵局領現金，而有年金請領者將直接入帳。

    徐國勇特別提醒，要小心，按照操作程序，不要給別人看到，不要傻傻的，若有人雞婆幫忙按，千萬不要；如果覺得幫忙按危險，或是自己不會按、也不會上網，就到民進黨立委、議員的服務處，便民服務站去領。

