中國稱統一後「共享祖國榮耀」 學者：看看香港最終自由消失

中國國台辦今日表示，統一後台灣同胞將同大陸同胞一道，共享偉大祖國的尊嚴與榮耀。（路透檔案照）

中國全國政協主席王滬寧日前談及統一後「好處」，中媒新華社更發布3篇「鍾台文」文章，稱將採取一國兩制「愛國者治台」。中國國台辦發言人張晗今日表示，統一後台灣同胞將同大陸同胞一道「共享偉大祖國的尊嚴與榮耀」；學者表示，台灣的尊嚴，不可能靠附屬於威權體制而獲得，看看香港的例子就知道，一國兩制最終走向政治控制與自由的消失。

張晗在國台辦記者會上稱，解決台灣問題、實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望。國家統一是兩岸關係發展的歷史定論。我們為推動兩岸關係發展所做的一切，都是為了增進兩岸同胞的親情和福祉，實現兩岸同胞對美好生活的嚮往。完成國家統一，是正義的事業，功在當下、利在千秋、福澤萬代。

張晗指出，10月25日，中共政治局常委王滬寧在紀念台灣光復80週年大會上提出，和平統一之後，有強大祖國做後盾，台灣會有「七個方面更好」，經濟發展會更好、能源資源保障會更好、基礎設施建設會更好、安全保障會更好、對外交往會更好。

她聲稱，概括來講，就是統一後，有強大祖國做後盾，台灣同胞民生福祉會更好，發展空間會更大，更加安全、更有尊嚴，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，台灣將永保太平，民眾將安居樂業。台灣同胞將同大陸同胞一道，共享我們偉大祖國的尊嚴與榮耀，迎接繁榮穩定的光明未來。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒有誰統一誰的問題。所謂「統一後共享祖國尊嚴與榮耀」的說法，本身就是錯誤的前提。

洪浦釗指出，台灣的尊嚴來自人民自由選舉與自主決定的權利，不可能靠附屬於威權體制而獲得。看看香港的例子就知道，一國兩制最終走向政治控制與自由的消失。

洪浦釗強調，台灣的經濟發展舉世矚目，半導體產業站上全球高峰，民主與創新成為國家競爭力的雙引擎。最重要的是，台灣的安全與尊嚴，建立在自由與法治之上，而非屈從於任何「祖國的恩惠」。

洪浦釗批評，中國口中的「尊嚴」，是共產政權的面子；台灣追求的「尊嚴」，是人民的自由與民主。台灣不需要被誰「給予榮耀」，我們已經以民主制度、經濟實力與國際參與贏得自己的尊嚴。真正的光榮，是人民能決定自己的命運。

成功大學政治系教授洪敬富質疑，中共訴諸統一後可以繁榮、經濟發展，但真實情況是，中國經濟面臨嚴重衰退，這些國際社會和台灣都看在眼裡，中共所講的經濟紅利，完全就是自欺欺人。

洪敬富說，中國是加害者，不讓台灣參與國際組織，要消滅我國生存空間，強迫台灣接受九二共識，接受被統一，這就像是搶匪傷害我們，卻要被害者接受、喜歡，才能有繁榮和尊嚴，這是邏輯上的錯亂。如果接受這種方式，無疑是政治上的斯德哥爾摩症候群。

