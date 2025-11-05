為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    開第一槍！基市長秘書辭職選議員 27歲新人林祐德先拚國民黨內提名

    2025/11/05 13:16 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市長謝國樑秘書林祐德（圖右），今天（5日）在臉書貼文宣布辭職，將投入基隆市中山區市議員選舉。（記者俞肇福翻攝自臉書）

    基隆市長謝國樑秘書林祐德（圖右），今天（5日）在臉書貼文宣布辭職，將投入基隆市中山區市議員選舉。（記者俞肇福翻攝自臉書）

    基隆市政府副發言人兼市長謝國樑秘書林祐德今天（5日）在社群媒體臉書貼文，宣布即日起辭去市府一切職務，正式投入2026年基隆市中山區市議員選舉。他表示，這是深思熟慮後做出的重大決定，象徵著他將以更貼近基層的身分，為地方帶來具體改變。林祐德開出第一槍，將掀起骨牌效應，也預告基隆市2026年市議員選舉盛況可期，即將進入老中青三代角逐，市議會大洗盤的時代。

    基隆市中山區議員選舉，應選4席，除了前民進黨議員張秉鈞，因案無法參與2026市議員選舉外，另外3位現任市議員宋瑋莉、郭美秀、施偉政均表達連任意願，上次爭取市議員連任落選的國民黨籍莊敬聖也要參選；光是國民黨籍就已有宋瑋莉、郭美秀、莊敬聖與林祐德4人爭取黨內提名。27歲的林祐德要先爭取從國民黨內出線，再拚勝選，有一場硬仗要打。

    地方盛傳，謝國樑身邊的市長秘書團，除了林祐德宣布投入中山區市議員選舉，包括張家馨有意投入安樂區市議員選舉，曾冠誠有意投入中正區市議員選舉；另外，國民黨立委林沛祥秘書黃申棟有意參與信義區市議員選舉。

    1998年10月出生的林祐德，上個月剛滿27歲，畢業於淡江大學公共行政學系。林祐德表示，他自幼在中山區成長，家境平凡、無政治背景，也非財富世家，但懷抱著對家鄉的熱愛與服務的初心，選擇投身公共事務，他坦言，青年投入選舉並非易事，需要勇氣與毅力，也要面對各種挑戰與壓力；然而，他相信唯有踏出這一步，才能真正為家鄉帶來改變。

