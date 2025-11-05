議員籲高雄電台多隱惡揚善 台長王永隆：已在作、會加強

高市議員鄭光峰建議高雄電台多隱惡揚善、多挖掘溫馨故事、多與各局處合作。（記者王榮祥翻攝）

民進黨高市議員鄭光峰今質詢時肯定高雄電台年年得獎，同時建議電台多隱惡揚善、多作專訪與勵志節目，且該把各局處當客戶，充分報導各單位的好政策與宣導，進一步拉近市府跟市民距離；台長王永隆答詢指出，已在執行、會再加強。

鄭光峰認為在網路趨勢下，電台競爭力受到衝擊，但以高雄電台能量，其實還可多做些隱惡揚善、勵志的節目，以及人物專訪。

請繼續往下閱讀...

他進一步提到，人物專訪部分還可連結新聞局出版科，除了電台報導，事後還可編輯成紙本雜誌給當事人留作紀念，在電台官方認證下，這些好人好事的報導會很有紀念價值，說不定還會變成當事人的傳家寶。

此外，電台應該把各局處都當作客戶，可適度連結各局處的政策，例如跟衛生局合作宣導衛教、跟交通局合作傳達交通訊息、或與社會局合作挖掘地方溫馨故事。

高雄電台台長王永隆答詢說明，很感謝議員肯定，針對議員的建議，其實有些已在做，但電台會再加強，會努力挖掘好故事，吸引更多市民收聽。

高雄電台是金鐘獎常客，年年產置優質節目。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法