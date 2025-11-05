國共未來如何合作？ 國台辦：稱願與KMT共謀國家統一

中國國台辦發言人張晗今天說，「我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體及各界人士，一道促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」。（翻攝直播）

國民黨副主席蕭旭岑上任前夕，日前赴中會見中國國台辦主任宋濤。對於國共兩黨未來有哪些合作，明年是否恢復舉辦「國共論壇」？國台辦今日表明，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與中國國民黨在內的台灣各政黨、人士，為國家謀統一；學者示警，國共對推進統一大業已有共識。

10月28日，蕭旭岑在天津與國台辦主任宋濤舉行會見。宋濤當時表示，願與國民黨在堅持「一個中國原則」和「九二共識、反對台獨」的政治基礎上，加強國共兩黨交流。

請繼續往下閱讀...

針對國共未來如何合作，中國國台辦發言人張晗今天說，「我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體及各界人士，一道促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，從中共頒布「新時代黨解決台灣問題的總體方略」後，就在綱領性的文件上載明，謀求中華民族偉大復興與祖國統一大業，要由中國共產黨來領導。

洪敬富分析，鄭麗文當選國民黨主席，中共發賀電祝賀稱要推進統一大業，期待鄭帶領的國民黨發揮更關鍵的作用。而蕭旭岑去見宋濤，更接下副主席位子，顯示兩黨對推進「祖國完全統一大業」，雙方已經有些共識了，接下來國民黨就是往統一的方向走。

