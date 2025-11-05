列高翬名下6車 四叉貓：哪幾輛拿來當高家私塾兒童接送車？

網紅「四叉貓」列出高翬名下的車輛，質問「她要不要先說清楚有哪幾輛拿來當高家私塾的兒童接送車呢？」（圖擷取自 臉書）

民眾黨主席黃國昌小姨子高翬的「耘力國際文化事業有限公司」疑似和黃的狗仔隊醜聞有關。高翬在寄給週刊之存證信函指出，該地址並非「安親班」，「白色賓士車」為她本人所有，呼籲週刊切勿尾隨賓士。對此，網紅「四叉貓」列出高翬名下的車輛，質問「她要不要先說清楚有哪幾輛拿來當高家私塾的兒童接送車呢？」

四叉貓在臉書PO文表示，高翬的存證信函內容寫說「美國賓士車平常接送高家親友之未成年子女，請勿尾隨」但高翬擁有的車子很多耶！她要不要先說清楚有哪幾輛拿來當高家私塾的兒童接送車呢？

四叉貓指出，高翬名下有一間公司叫做《恆合營造有限公司》，統編66602284，每年七月份要繳汽車燃料稅時，打開監理所的繳款網頁，輸入統編「66602284」，即可得知這間公司有多少輛公司車要繳燃料稅（期間限定搜尋）。

四叉貓續指，高翬名下的車，除了黃國昌的美國賓士車「AGK-0855」還有「9427-ZU」、「APQ-0025」、「BJW-0868」、「BPL-3536」、「BPL-5176」，附圖是其中一輛「BPL-3536」，我上次去白宮大廈朝聖時，停在附近被我看到就順便拍照留念，這是一輛TOYOTA商旅車，改裝成露營車，是不是也有拿來當私塾接送車呢？

四叉貓直言，附圖顯示2023年，因為我早在兩年前就懷疑高翬了，所以那時已經查完資料留存，現在才拿出來用。

