新統戰手法？ 顏若芳揭「台灣投誠」APP北市13人加入 恐為詐騙網頁

台北市長蔣萬安今（5）日到議會做專案報告，會後接受議員質詢，台北市議員顏若芳揭露，近期新出現「台灣投誠」網頁APP，網頁上清楚寫上「祖國永遠是你最堅強的後盾」，可以偵測定位，且台北市有13個人「投誠」，要求北市府警察局應溯源查緝有心人士之外，以維市民資訊安全，並通知國安單位徹查，將該軟體下架或屏蔽處置。

顏若芳表示，這款「台灣投誠」網頁APP與日前遭爆的「歸家」APP十分類似，是不折不扣的統戰軟體，除了在登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗外，也可以查詢台灣各縣市的投誠人數，而目前投誠人數的縣市就是台北市，其餘新北、桃園、台中、台南、高雄也都有顯示投誠人數，選單功能還可以邀請朋友，有積分排行，還開啟微信捐款，並讓使用者每天簽到。

顏若芳說，該軟體不只有鼓動投誠的機制外，也抓得出來使用者的IP位址定位，其中，該軟體所使用的「.xyz」域名，根據警政署的詐騙宣導資料，是常見的釣魚網頁網址，詐騙集團擅長利用大規模發送簡訊，並借此進行網路釣魚或安裝惡意程式，意圖竊取個人資料及盜刷信用卡。

顏若芳指出，經查該APP首度出現是Threads的一名用戶於日前所發布，根據該用戶的社群平台資訊，他除了自己就是軟體工程師外，疑似還是台中一家網路企業社的負責人，顏若芳批評，開發這款網頁APP，無論有意或無意，都已經觸碰到國家安全的底線，更已對人民構成資安威脅。

顏若芳要求北市府警察局應溯源查緝有心人士之外，以維市民資訊安全，並通知國安單位徹查，將該軟體下架或屏蔽處置，同時也要向民眾宣導切勿以身試法、挑戰法律底線，市長蔣萬安於答詢時承諾，會請警察局了解，如有詐騙、竊取個資疑慮則會依法查辦，也會通報國安單位。

