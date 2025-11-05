靠撥補、投資挹注公教退撫基金？ 劉建忻：未來洞會更大

立法院司法及法制委員會今排審「停砍公教年金」相關草案。（記者謝君臨翻攝）

立法院司法及法制委員會今排審「停砍公教年金」相關草案。對於在野黨委員稱近年國家財政好，基金投資績效佳，不應繼續砍公教年金。考試院秘書長劉建忻表示，因為人口結構改變，根據估算，20年後公教退撫基金，每年收支短差達2千億，但政府不會只背著公教人員，勞工也是政府的責任，「大家如果用眼前去看國家財務好像還不錯，未來那個洞會更大。」

司法委員會今排審國民黨團、立委所提「公務人員退休資遣撫卹法」，共有26個版本。修法重點包括：修正退休所得替代率自2024年1月1日起不再調降或終止適用，或於2025年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。

對於可否靠基金投資效益保障永續？銓敘部長施能傑表示，根據精算報告，公務員要平均9.17%（投報率），才可能50年不破產；教育人員逾10%。但公務員平均過去30幾年的基金投報率大概約5%。在野黨委員提到過去年改很有績效，投資讓水位更高，若現在停止調降，表示給的錢就越少，就更少基金可以投資。

施能傑說，若現在停止調降會讓這個水庫更早沒了，後面幾十年的錢會是很可怕的數字，銓敘部從財務立場，不要讓後面沒有錢的情況提早。未來政府還是會扮演（撥補）的角色，但即使撥補，根據精算基金都會在2045年會用盡。

劉建忻指出，對於所得替代率停止調降，站在基金財務考量，希望把現行法律走完，各位講國家財政不錯、基金投資績效好，但精算報告不管怎麼看，都有一個用罄年限，表示基金沒有永續，都會用完，就像一個水庫，知道20年後水庫會用完，要討論應該是怎麼引進新的活水進去，而非想著提前用得更多一點。

對於有委員提及政府撥補處理，財政好錢一直進來，劉建忻說，根據精算，20年後退撫基金公務員部分，投資績效賺的錢對比支出退休金的錢，差距會超過1千億元，因為人口結構改變；教育部分也是，這樣2千多億元，但政府不會只背著公教人員，勞工也是政府的責任，如果用眼前去看財務好像還不錯，未來那個洞會更大。

行政院人事行政總處人事長蘇俊榮說，假如退休者隨現職人員薪水調整，再加入CPI去增加，會造成很大問題，現職領的薪水會比退職人少，對現職是非常嚴重的打擊，這一定不能再去把它恢復到原來。在職、退休都調薪對現職不公平，薪水差不多很多人會提早退，再加上出生率低，尤其警消退更多，造成警力缺口。

蘇俊榮表示，其次，現在面臨的是每年提撥率太低，雖然投報率達7%，但水庫進水量太少，卻流得多，長期下來一定越來越少，除非提撥率拉上來，這對現職公務員也是很大負擔。初步推估，軍公教這三類人淺藏負債約3兆元，現在領的錢，未來年輕世代要去負擔，這對世代公平會有問題。

上午會議進行到11時20分許，會議主席、司法委員會國民黨籍召委翁曉玲不顧現場民進黨立委反對，宣布休息到下午2時30分繼續開會。

