淘寶未落地納管 陸委會憂危險物品恐鑽漏洞入台「最後拼裝成生化武器」

陸委會副主委沈有忠。（資料照）

網路電商拼多多、淘寶未在台灣落地納管受到關注，行政院長卓榮泰日前要求平台限期落地納管，否則下架。陸委會副主委沈有忠今日表示，違法境外電商恐導致化學燃料、危險物品等個別透過法律漏洞進入台灣，「最後拼裝起來變成生化武器」，需要嚴防。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長、國安局副局長、經濟部次長、陸委會副主委、行政院經貿談判辦公室報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」。

請繼續往下閱讀...

經濟部次長江文若表示，中國淘寶確實沒有在台灣落地，而是跨境電商的模式，行政院已責成經濟部、數發部、衛福部、財政部，分別就邊境管制與相關業務推動成立專責小組，財政部已經決定，未來若透過電商進口，應該要有進口報單申報，從邊境來做第一關管制。

江文若指出，根據中資來台正面表列，跨境電商會涉及到不同業別，不允許廣告業來台工作。

陸委會副主委沈有忠也說明，淘寶來台投資是以「香港淘寶」身份，兩岸人民關係條例中，沒有開放中資來台投資電商，但現在有時候會有中資透過第三地，以合夥方式來台投資。沈強調，我國目前僅核准淘寶進行電子資訊供應、廣告傳單分送兩項服務，淘寶在媒體聲稱「已經落地接受監管」是錯誤的。

沈有忠指出，有些化學燃料、工具，或是可能形成國安危機的危險物品，可能以拼裝方式，個別透過法律漏洞進入台灣，「最後拼裝起來變成生化武器」，雖然未發生過，但需要嚴防。

沈有忠也舉例，許多家長反應，校園中的電子煙也是來自境外電商，境外電商不是只有這次豬瘟有疑慮，還有太多對於社會、對於年輕朋友的危害，陸委會將加以檢討。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法