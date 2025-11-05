為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    廚餘焚化引戴奧辛危機？ 彭啓明：每月增加1次監測

    2025/11/05 12:16 記者黃宜靜／台北報導
    有立委擔憂廚餘鹽分高，進入焚化爐燃燒後，將可能產生戴奧辛；環境部長彭啓明回應，目前屬疫情期間，焚化爐焚燒廚餘屬應急措施，未來每個月會多加驗1次戴奧辛等污染物。（記者黃宜靜攝）

    台中梧棲廚餘養豬場發生非洲豬瘟，中央禁廚餘養豬，多數縣市採焚化方式處理，不過，有立委擔憂廚餘鹽分高，燃燒將產生戴奧辛；對此，環境部長彭啓明回應，目前屬疫情期間，焚化爐焚燒廚餘屬應急措施，未來每個月會多加驗1次戴奧辛等污染物。

    立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部部長、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。

    立委陳昭姿質疑，台中市宣布自11月3日改採焚化為主，但有環團指出，廚餘中含有氯，加上澱粉燃燒後會產生戴奧辛，環管署副署長林左祥在應變中心中指出，若焚化爐有相關污染防治設備檢測，就不會有戴奧辛污染，這是真的嗎？

    對此，彭啓明回應，焚化爐操作溫度超過850度，就比較沒有戴奧辛問題，且後端都有空污防制系統及監測，因此操作確實很重要；目前屬疫情期間，焚化爐焚燒廚餘屬應急措施，未來每個月會多加驗1次，確認不會有戴奧辛等污染物產生。

    彭啓明強調，若廚餘能先瀝乾，就能像一般垃圾一樣。不過，過去多數民眾認為，廚餘處理設施屬嫌惡設施，若未來民眾觀念改變，將配合相關單位推動。

    圖 圖
    圖 圖
