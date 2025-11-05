民進黨民調》55％支持公教年改繼續 藍營支持者近半也力挺

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱、兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤，今（5）日舉行「年改不走回頭路，公布年改民調」記者會。（記者劉信德攝）

立法院司法及法制委員會今排審「停砍公教年金」相關草案，民進黨今（5日）公布內部民調結果指出，55.4% 國人認為年金改革要繼續，國民黨支持者也有高達46%力挺繼續年改，而民眾黨支持者只有不到4成認為年改應停止。

民進黨團今天召開「民意挺年改，不走回頭路」記者會，由黨團幹事長鍾佳濱與民進黨政策會執行長吳思瑤出席說明。吳表示，民進黨民調中心於10月27日至29日執行調查，有效樣本為1079份，該民調在社會開始關注立法院排審公教年改喊卡法案的氛圍下進行，探測到幾項關鍵民意。

僅28.1%支持停止年改

第1題探詢，「（議題前）請問您認為年金改革應該繼續或停止？」民調結果顯示，55.4%認為要繼續、28.1%認為停止、16.5%無意見。第2題詢問，「有人認為『物價上漲，應該停砍公教所得替代率』請問您同不同意這個說法？」結果為40.0%同意、50.7%不同意、9.3%無意見。

第3題詢問，「有人認為『公教年金砍太兇，造成高普考、教師人數降低，應該停砍公教所得替代率』請問您同不同意這個說法？」結果為35.4%同意、55.5%不同意、9.2%無意見。第4題詢問，「目前公教月領退休金平均數為5萬至5萬8，勞工退休金平均每月2.5萬、老農津貼每月約8000元、國民年金每月約領4000。有人認為『台灣年金制度面臨行業不均的問題』，請問您能不能接受這個現狀？」結果為32.7%接受、60.4%不接受、7.0%無意見。

第5題詢問，「（議題後）整理來說，請問您認為年金改革應該繼續還是停止？」結果顯示，有59.7%認為繼續、31.7%停止、8.7%無意見。

年改若走回頭路 吳思謠：將導致「三大不公」

據此，吳思瑤直言，在野黨立委在委員會審查時充斥空泛、不理性的政治性言語，甚至不敢講年改的內容，質疑他們並未認真研讀公務人員退撫基金第9次精算報告。她強調，年金改革一旦走回頭路，將導致「三大不公」，包括重退休，輕現職，偏重公教、輕勞工老農國保，以及基金缺口全民承擔等問題。

「只要不爽年改，什麼都罵！」鍾佳濱進一步指出，從民調細部觀察，國民黨支持者也有高達46%支持繼續年改；而一向強調世代正義的民眾黨支持者，也只有不到四成認為年改應到此為止。鍾呼籲，全體社會只有不到3成建議年改到此為止，盼在野黨勿為少數人既得利益發聲，而讓整個社會付出代價。

