    首頁 > 政治

    長者面臨租不到房子困境 中市議員曝：協助打40戶都遭拒

    2025/11/05 12:23 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨多位議員要求都發局協助長者租不到屋的困境。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨多位議員要求都發局協助長者租不到屋的困境。（記者蘇金鳳攝）

    許多老人面臨租不到房子情況，中市民進黨多位市議員質疑，台中市自稱是「幸福城市」，但現在65歲以上長者要租屋卻是相當困難，不但民間不願意租，連社會住宅也租不了，要求都發局要提出解決之道，應該成立「友善長者租屋媒合平台」，不要讓長輩陷入無屋可住的困境。

    都發局長李正偉表示，依住宅法規定社宅有13類關懷戶，65歲長者是13類關懷戶的其中之一，列為40%保障在內，那還是得考慮到其他12類的關懷戶，目前台中市完工的社宅共3668戶，屬關懷戶已入住了4成以上，其中65歲以上的長輩入住了473戶，總共佔16.6%，會加強包租代管部分，要求業者優先處理長者案件。

    民進黨議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、謝家宜、陳雅惠、蕭隆澤今天在市議會提出質疑。

    陳俞融表示，有一位長輩向她求救，租不到房子，她自己協助找了40戶，一打電話過去，房東知道長輩的年齡，連看房都不願意，她請都發局媒合，但媒合是零，後來終於協助成功，但若長者沒有透過民意代表，不就流落街頭。

    陳俞融指出，根據都發局「近三年完工社宅」的申請資料，7處新社宅招租，65歲以上長輩的總申請件數高達1567件，未成功入住高達1237人，「未中籤」者高達711位，而全市社宅的「無障礙房型」中，竟然有38戶是「空戶」，與其養蚊子應該釋出給長輩。

    她要求市府，應該設成立「友善長者租屋媒合平台」，市府主動與大型租屋網站合作，篩選出「願意租給長輩」的房屋列表，並設立單一窗口，公開友善長者的租屋資訊。

    都發局長李正偉表示，會向住宅審議委員會提案。

    都發局長李正偉表示，會加強包租代管部分，要求業者優先處理長者案件。（記者蘇金鳳攝）

    都發局長李正偉表示，會加強包租代管部分，要求業者優先處理長者案件。（記者蘇金鳳攝）

