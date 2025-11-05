為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    對沈伯洋發布「紅色通報」全球通緝？ 國台辦揚言終身追責

    2025/11/05 12:07 記者陳鈺馥／台北報導
    中國國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

    中國日前以涉犯分裂國家罪，對民進黨立委沈伯洋立案偵查。對於是否會將名單通報國際刑警組織，發布紅色通報進行全球通緝，並要求各國引渡服刑。國台辦發言人張晗今天說，無論身在何處，我們都將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

    中國重慶市公安局28日發布警情通報，宣稱「為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立台獨分裂組織『黑熊學院』等方式，從事分裂國家犯罪活動」，將依法對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，追究其刑事責任。

    關於是否發布紅色通報，對沈伯洋進行全球通緝？張晗在國台辦記者會上表示，法網恢恢，疏而不漏，凡是以身試法的台獨頑固份子，無論身在何處，我們都將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

    張晗聲稱，台灣是中國的一部分，台獨是分裂國家、背叛民族的犯罪行為。公安機關對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，合理合法，是落實《關於依法懲治台獨頑固份子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是反對台獨分裂、維護國家統一的正義必要之舉。

    對於沈伯洋遭立案偵辦一事，陸委會日前強調，中共對台完全沒有管轄權，其所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由與權利。

    陸委會指出，中共當局透過「懲獨」之名遂行「跨國壓迫」，妄圖達到分化與威嚇台灣內部的目的不會得逞，台灣人民絕不接受中共干涉、恫嚇或脅迫。

