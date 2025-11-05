卓榮泰願以兩國互不隸屬立場對談 國台辦：大肆鼓吹兩國論

中國國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

行政院長卓榮泰日前在立法院答詢時拋出，兩岸高層交流「四個前提」，聲稱只要中國「不設前提、不扣帽子、不堅持台灣是中國一部分、以中華民國和中華人民共和國互不隸屬為立場，台灣便願意與中國對談。中國國台辦今日回應，一面大肆鼓吹「兩國論」，一面奢談所謂接觸商談，完全是欺騙輿論，欺騙民眾。

國民黨立委羅明才上週二在立法院質詢問及，國民黨主席鄭麗文有意願見習近平，如果進行「鄭習會」，行政院長要不要一起陪同？卓榮泰當時回絕說，「不成體制」；羅續問，有無可能兩岸高層在第三地試試看，可以用輕鬆的方式，探討中華民族的和平。

卓榮泰當時強調，「這也非我一廂情願」。只要對方不設前提、不扣帽子，不堅持台灣是中國一部分，能夠以中華民國與中華人民共和國互不隸屬的立場來對談，「我絕對願意」。

對此，中國國台辦新任發言人張晗今天在例行記者會上表示，只要承認「一個中國原則」和「九二共識」，兩岸就能恢復接觸商談。民進黨當局一面大肆鼓吹「兩國論」，公然進行台獨挑釁；一面奢談所謂接觸商談，完全是欺騙輿論，欺騙民眾。

