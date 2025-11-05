為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    普發1萬今起登記 羅明才再掏千元鈔讚「1人領1萬 快樂常相伴」

    2025/11/05 12:06 記者林欣漢／台北報導
    政府普發現金1萬今天開始登記，國民黨立委羅明才拿出千元大鈔表示，「一人領一萬，快樂常相伴」。（記者林欣漢攝）

    政府普發現金1萬今天（5日）開始登記，國民黨立委羅明才今日受訪時再度拿出千元大鈔，表示「一人領一萬，快樂常相伴」。他指出，上次普發現金領錢的比例有99％，希望國人注意，不要讓自身權益睡著了。

    普發現金「登記入帳」今天上午8時起開放為期5天預登記，以身分證或居留證尾數分流，10日起全面開放登記，11日晚間6時起陸續入帳，11日以後登記則於2個營業日內入帳，登記期限至明年4月30日。

    立法院今年7月處理攸關普發現金的特別條例，羅明才當時發言時掏出10張千元鈔票，現場點鈔喊「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10」，並表示，「1萬塊就是10個一千，1萬塊就是100個一百，1萬塊就是1000個十塊」，強調大家都需要這1萬元。

    羅明才今日受訪時，再度拿出千元大鈔表示，「一人領一萬，快樂常相伴」，從今天開始，請民眾多多注意自身權益，上次普發現金領錢的比例有99％，希望國人注意，不要讓自身權益睡著了，另外，很多明年4月底出生的新生兒，也能領到1萬元，現在詐騙集團相當多，請民眾注意財政部五大入帳方式，包括ATM轉帳、登記入帳等。

