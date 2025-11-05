林佳龍挺林岱樺傳賴清德不滿 羅智強：賴咎由自取

國民黨立委羅智強。（資料照）

外交部長林佳龍日前表態力挺同屬正國會的立委林岱樺參選高雄市長，傳出引發民進黨主席賴清德不滿。對此，國民黨立委羅智強今受訪表示，林佳龍固然以民進黨政務官的身份做出對賴清德非常不敬的行為，但要不是賴清德濫用司法去清算同志怎會造反？是賴清德咎由自取。

羅智強表示，林佳龍挺林岱樺，最重要的是民進黨內部對於賴清德用司法手段來清算同志，已經開始產極大的不滿，這種內部恐怖統治的手段，實質上也讓林佳龍看不下去，否則賴清德討厭林岱樺那是路人皆知的事情，台灣誰不知道，小學生都知道。

羅智強表示，林佳龍做一個外交部的部長，竟然去挺賴清德討厭的人，甚至民進黨正在用司法清算追殺的黨內同志，當然這是一個非常強烈不滿的反應，賴清德不爽林佳龍也很正常。

羅智強認為，林佳龍固然以民進黨政務官的身份做出對賴清德非常不敬的行為，但要不是賴清德濫用司法去清算同志，今天怎麼會有林佳龍、王義川和卓冠廷跳船去挺林岱樺？所以真正的問題出在賴清德身上，請賴清德好好想想，為什麼今天連自己的政務官都要造反，那就是賴咎由自取。

