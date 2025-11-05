藍白反年改 時力：240萬高齡者在貧窮線下 應先討論「基礎年金」

針對年改議題，時力主張，立法院應優先建立「基礎年金」制度，確保所有高齡者的基本生存權，而非優先討論停砍公教年金。圖為時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

立法院司法委員會今（5）日排審國民黨立委提出的多項公教退休年金停砍法案。時代力量表示，若通過，公教人員退休金將停止調降，未來入不敷出的數千億元缺口將由全民稅收撥補。當台灣有超過240萬名高齡者每月領取的年金連貧窮線都不到時，立法院應優先建立「基礎年金」制度，確保所有高齡者的基本生存權，而非優先討論停砍公教年金。

時代力量表示，目前台灣的年金制度極度不公平，高齡者的老年生活保障完全取決於職業身分：公教人員年改後平均仍月領5萬元以上，且設有32,160元的最低保障樓地板；勞工平均月領約2.5萬元；農民平均月領8110元老農津貼；而無職業保障者每月僅能領取平均3933元的國民年金。

時力續指，衛福部今年公告的最低生活費為15515元。這意味著，有超過240萬名高齡者，佔全台高齡人口一半以上，每個月領到的年金連維持基本生活的貧窮線都跨不過，甚至不到公教人員最低樓地板的一半。

時力強調，大家都不反對保障公教人員的退休權益。但是，讓每個人都能跨過貧窮線、擁有基本的經濟安全，應該是政府最優先的責任。隨著台灣社會高齡化加劇，若制度不改，高齡貧窮問題只會更加惡化。

時力提三大主張 盼賴重啟年改國是會議

時代力量也提出三大主張包含，一、在討論停砍公教年金之前，應全面重新檢討台灣的年金制度，釐清改革的優先順序；二、政府應優先建立「基礎年金」制度，為所有高齡者建立一張經濟安全防護網，確保每個人都能跨過貧窮線、有尊嚴地生活；三、賴清德政府應重啟年金改革國是會議，接續蔡英文政府任內的改革議程，繼續進行勞保改革、建立基礎年金制度。

時代力量強調，高齡生活的經濟安全與基本保障，不應該是隨職業而異的特權，而是每個國民都該享有的基本權利。在稅收有限的情況下，更應該優先照顧最弱勢的高齡者，而非優先停砍已有較高保障的族群。

