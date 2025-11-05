為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    外交認知作戰不斷 林佳龍喊話吳宗憲「有講過的最好要道歉」

    2025/11/05 11:56 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍。（資料照）

    外交部長林佳龍。（資料照）

    近期與外交相關的流言蜚語不斷，外交部長林佳龍今（5）日表示，他們判斷這是認知作戰，他們會假設類似事件還會再發生，妥善因應，並喊話國民黨文傳會主委吳宗憲「有講過的最好要道歉」。

    立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長、國安局副局長、經濟部次長、陸委會副主委、行政院經貿談判辦公室報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」。朝野立委關切近期頻傳有關外交部的負面消息，包含我國在愛沙尼亞設處卡關、外交部在美設宴卻無人出席等。

    針對愛沙尼亞設處議題，林佳龍澄清，媒體所稱的「兩年」是從對方表達有意願起算，雙方諮商互設辦事處的地位、名稱、豁免特權等細節，是近半年的事，外交部都保持開放態度在談；對於外交部在美設宴無人出席的傳言，林佳龍表示，這是台灣外交部長首度在聯大期間出席周邊活動，並重申，他是受邀方，該宴席也有上百人出席。

    對此，林佳龍表示，他們判斷這是認知作戰，每個案例情形不同，較新的做法是先透過外媒釋出消息，再到國內放大。

    針對認知作戰的來源，林佳龍說明，他們也在分析這些外媒資訊來源，發現有不正常之處，部分是認知作戰、部分是誤會，原因有可能是本身有投資，或訊息來源受到委託，內容都是無中生有、加油添醋，外交部對消息來源與相關遊說團體都有掌握。

    林佳龍強調，他們要假設認知作戰還會再發生，並妥善因應。

    林佳龍也直指，有政黨黨主席、文傳會負責人，都用錯的訊息在批判台灣外交，不應該再去推波助瀾，「有講過的最好要道歉」，不然會讓錯的事情被當作前提來批判。

