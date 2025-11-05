黃國昌跟著藍反年改、批綠貼標籤 詹凌瑀批：改革叛徒

民進黨批評黃國昌立場轉變，「應向過去堅持改革的黃國昌道歉」。黃國昌今則對此指控民進黨「貼標籤抹黑」；詹凌瑀強調，若要貼標籤，黃國昌胸口應該掛著「改革叛徒」。（資料照）

立法院司法及法制委員會今（5日）將排審國民黨立委所提停砍公教年金相關修法草案，民眾黨團宣布跟進國民黨團，民進黨對此批評民眾黨主席黃國昌立場轉變，「應向過去堅持改革的黃國昌道歉」。黃國昌今則對此指控民進黨「貼標籤抹黑」，媒體人詹凌瑀強調，若要貼標籤，黃國昌胸口應該掛著「改革叛徒」。

詹凌瑀指出，過去軍公教退休金制度不合理，繳得少、領得多，幾乎是「世代轉移」的極端樣本。為了讓制度永續，2017年民進黨主導改革，把「所得替代率」調降，目的是讓年輕公務員將來「領得久、領得多、大家都領得到」。改革雖然痛苦，卻是防止基金破產、確保制度延續的必要手術，「而當年最高舉手術刀、喊得最大聲的人之一，就是黃國昌」。

詹凌瑀提到，2017年的黃國昌高舉改革大旗，口口聲聲說「所得替代率要降到七成」，批民進黨「改得不夠狠」；2025年的黃國昌，轉身支持「停砍年改」，跟國民黨肩並肩，要幫高所得族群「補回來」。

詹強調：「七年前喊『為年輕人』，七年後成了讓年輕人養不起前輩的推手。說要守護世代正義，結果成了世代負擔。罵別人貼標籤，自己活成最鮮明的『昨是今非』。」

詹凌瑀表示，黃國昌當年批人貪圖權力，今天為了「藍白合」還有幻想中的「盧昌配」什麼都能吞；當年罵別人是附庸，今天自己跪在藍營門口遞茶水，成了被傅崐萁摸頭的「萁娃娃」。詹凌瑀直言：「如果真要貼標籤，那黃國昌胸口應該掛著『改革叛徒』。」

