為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「不能再等待改變發生」 吳怡農：台北要更有韌性

    2025/11/05 11:45 記者何玉華／台北報導
    吳怡農今天接受廣播《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（《POP撞新聞》提供）

    吳怡農今天接受廣播《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（《POP撞新聞》提供）

    壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態爭取民進黨提名參選台北市長，今（5）天他在廣播節目中指出，12年前希望在國外累積的經驗、視角可以回台貢獻，參選台北市長也是一樣的心態；他認為，台北市有很多優勢，也因此容易陷入相較保守、按部就班、按表操課的心態，「不能再等待改變發生，不能再等待別人去推動進步」，希望他的參選，能讓大家看到積極、願意、希望為大家服務的政治人物。

    吳怡農今天接受廣播《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時指出，多年在國外、留學跟工作的經驗對他有很深的影響，12年前在國際金融投資上班，看到世界每天都在進步，覺得自己的家應該也可以做得更好，不只要跟得上別人，應該是傑出的、很有競爭力的，因此希望把在國外的經驗、視角，在企業累積的一切，或許可以回台灣貢獻，參選台北市長也是一樣的心態。

    吳怡農認為，台北市是首都，資源最豐富，有很多優勢，但也因此容易陷入相較保守、按部就班、按表操課的心態，這樣是非常不足的；尤其大環境正面臨許多層面的衝擊，台北市必須是一個更有韌性的城市，才能預期即將來臨的挑戰，能夠適應、應變、復原，繼續發展，「不能再等待改變發生，不能再等待別人去推動進步」，希望他的參選，能讓大家看到積極、願意、希望為大家服務的政治人物。

    他認為，科技快速進步已經改變了所有的工作領域模式，更不用說未來的工作機會會跟現在不一樣，市府在教育跟科技面必須更有韌性，為下一代做好準備，如程式語言、英文、應變的技能等等，這是教育制度必須置入的技能跟觀念；此外，市府必須擁抱科技、技術、創新，才能吸引更多的企業來台北投資，才能創造更好、更多的工作機會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播