「不能再等待改變發生」 吳怡農：台北要更有韌性

吳怡農今天接受廣播《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（《POP撞新聞》提供）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態爭取民進黨提名參選台北市長，今（5）天他在廣播節目中指出，12年前希望在國外累積的經驗、視角可以回台貢獻，參選台北市長也是一樣的心態；他認為，台北市有很多優勢，也因此容易陷入相較保守、按部就班、按表操課的心態，「不能再等待改變發生，不能再等待別人去推動進步」，希望他的參選，能讓大家看到積極、願意、希望為大家服務的政治人物。

吳怡農今天接受廣播《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時指出，多年在國外、留學跟工作的經驗對他有很深的影響，12年前在國際金融投資上班，看到世界每天都在進步，覺得自己的家應該也可以做得更好，不只要跟得上別人，應該是傑出的、很有競爭力的，因此希望把在國外的經驗、視角，在企業累積的一切，或許可以回台灣貢獻，參選台北市長也是一樣的心態。

請繼續往下閱讀...

吳怡農認為，台北市是首都，資源最豐富，有很多優勢，但也因此容易陷入相較保守、按部就班、按表操課的心態，這樣是非常不足的；尤其大環境正面臨許多層面的衝擊，台北市必須是一個更有韌性的城市，才能預期即將來臨的挑戰，能夠適應、應變、復原，繼續發展，「不能再等待改變發生，不能再等待別人去推動進步」，希望他的參選，能讓大家看到積極、願意、希望為大家服務的政治人物。

他認為，科技快速進步已經改變了所有的工作領域模式，更不用說未來的工作機會會跟現在不一樣，市府在教育跟科技面必須更有韌性，為下一代做好準備，如程式語言、英文、應變的技能等等，這是教育制度必須置入的技能跟觀念；此外，市府必須擁抱科技、技術、創新，才能吸引更多的企業來台北投資，才能創造更好、更多的工作機會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法