為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    雙城論壇何時舉辦？ 蔣萬安給答案：按照往例是年底

    2025/11/05 11:19 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安今赴議會進行專案報告並接受議員備詢。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安今赴議會進行專案報告並接受議員備詢。（記者田裕華攝）

    上海雙城論壇原定今年9月25日舉辦，不過雙方要簽訂的合作備忘錄（MOU）中有關技職教育交流的部分，中央對於內容有疑慮，因此讓論壇舉辦時間延後。蔣萬安今（5）日表示，按照往例應是在年底舉辦，目前正持續與上海方面溝通協調，且雙城論壇已經辦了15屆，希望能按照往例維持城市交流。

    今年台北上海雙城論壇因為兩市原預計要簽訂的技職教育交流MOU，其中條文在送中央陸委會及勞動部核備時，部分條文有疑慮，涉及需修正的內容超過二分之一，因此決定將舉辦時間延後。

    蔣萬安今上午進入議會專案報告，會後接受議員質詢。國民黨議員曾獻瑩詢問，目前雙城論壇是否有相關進展？蔣萬安強調，目前市府團隊「持續跟上海方面溝通協調，希望能夠成行」，且雙城論壇過去已舉辦15屆，希望能夠按照往例，持續推動兩市之間的城市交流。

    蔣萬安也說，有關勞動、水治理等項目的MOU，「中央後來陸續都有同意」目前已非卡關主因。台北市副市長林奕華也補充，因部分文件修正比例超過內政部規定門檻，因此需重新啟動審查程序。

    至於今年雙城論壇何時舉辦？蔣萬安則表示「按照往例大概是在年底」，雖然過往多數都是在7、8月舉辦，但也有到年底才舉辦的狀況，今年應該會是年底舉辦，細節仍在協調中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播