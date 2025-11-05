為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中生來台證件審核趨嚴？ 陸委會駁斥：並無阻撓

    2025/11/05 11:30 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會今日表示，政府向來支持兩岸學術教育交流健康有序進行，並無中生來台「證件審核較過去更嚴格」、「讓更多學校不願意舉辦寒暑假短期研修」等緊縮或阻撓情事。（資料照）

    陸委會今日表示，政府向來支持兩岸學術教育交流健康有序進行，並無中生來台「證件審核較過去更嚴格」、「讓更多學校不願意舉辦寒暑假短期研修」等緊縮或阻撓情事。（資料照）

    兩岸教育交流近年不如以往，有媒體報導稱，乃因證件審核較過去更嚴格。陸委會今日表示，政府向來支持兩岸學術教育交流健康有序進行，並無中生來台「證件審核較過去更嚴格」、「讓更多學校不願意舉辦寒暑假短期研修」等緊縮或阻撓情事。

    陸委會指出，依據移民署統計，2024年有2296名中生來台研修，而今年1至9月已有3046名研修中生來台，超過去年一整年的入境人數，兩岸學術教育專業交流仍持續穩定進行。

    陸委會提及，以今年暑假為例，多所學校共邀請近500名中生來台研修，另近期亦有超過400名中生校友申請來台參加母校的校慶活動。政府對各校申請中方師生來台專業交流一向給予支持，如學校在申辦過程中遭遇困難，也都可以聯繫相關機關，以利協處。

    陸委會強調，惟中方自2020年4月起片面停止中生新生來台就讀學位，迄今仍未恢復，這5年來台就學的中生新生人數是0，113學年度在台就讀學位的中生亦僅餘1556人。

    陸委會提及，該會多次呼籲中方儘速解除片面設定的障礙與限制，我方教育部也持續透過兩岸招生窗口機制進行聯繫，希能早日恢復中生來台就學，惟中方迄今並無正面回應。

    陸委會指出，賴總統於今年3月13日宣布因應中共對我國安及統戰威脅的17項策略指示，兩岸交流應本於「去政治化」、「去風險化」原則，讓民間交流盡量單純化。該會將一本推動兩岸健康有序交流的初衷，持續支持兩岸「去政治化」與「去風險化」的學術教育交流。

