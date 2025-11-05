指「母雞帶小雞」很不尊重議員 吳怡農更愛「領頭雁」的夥伴關係

吳怡農認為「母雞帶小雞」的概念很不尊重議員。（資料照）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農10月31日向民進黨中央遞交台北市長參選意願表，但黨內有人憂心他缺乏公職經驗，也與基層民意代表缺乏聯繫，無法「母雞帶小雞」；吳怡農今（5）天表示，過去5年做的就是經營基層的工作，而基層不只里長、樁腳；也提到他「很不喜歡」「母雞帶小雞」的比喻，認為以雁子「領頭雁」的概念，以一個團隊的模式，才能走得更遠，這是他期待跟議員夥伴們的互動關係。

吳怡農今上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，被問及外界對他的質疑時，吳怡農說，過去5年成立壯闊台灣聯盟，每天在做的就是跑基層、經營基層。5年下來，全國各地已經訓練了超過2萬7000人在緊急應變方面的知識，並與全國600個組織、單位有合作，包括社區的學校、教會、NGO、公司、企業等，這些若沒有在基層經營、努力是做不到的。

黃暐瀚追問說「跑的場跟議員不一樣？」吳怡農指出，這是很好的機會可以導正大家對於政治的想像跟期待；並非議員跑的不重要，而是很不一樣。里長、樁腳當然很重要，但基層不只有里長與樁腳，還包括社區的組織、志工、家庭，這些都是最重要的基層，也是過去5年大家在媒體上看不到他在基層做的事情。

吳怡農強調，「很不喜歡」「母雞帶小雞」的比喻；他認為是對議員很不尊重，「為什麼你是母雞、他是小雞？」強調每一位議員都經驗豐富，經營選區、服務選民，當選都是靠自己的實力當選；卻講的好像他們的成就是跟母雞的帶領有關，這比喻不是最恰當。

吳怡農認為，跟議員的關係是夥伴關係，可以用雁子、領頭雁的概念，就像飛行是一個V型，在前面的人負責擋風，阻力最大，飛得最累，累的時候換到後面，這是一個team，是一個團隊，有領頭雁的概念的話，可以走得更遠、飛得更遠，這是他更期待跟議員夥伴們的互動關係。而他最關鍵的任務就是把主張、市政藍圖、願景跟大家分享，爭取市民的支持認同，對他的主張有共鳴，才能形成新的政治力量，相信議員們也會一起加入。

至於有沒有拜會市議會黨團的打算？吳怡農表示「一定要」，過去幾年互相輔選，加上他擔任過市黨部主委，跟大家都很熟，但因為現階段還在類初選階段，提名的背後有很多黨內、幕後的競爭，覺得不要造成大家的不方便。強調初選是最高原則，除非有特別的狀況例外，否則初選就是公平競爭，產出最有競爭力、民意基礎的方式。

