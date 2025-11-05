盧秀燕誇口非洲豬瘟「成功拆彈」 綠營議員批︰往臉上貼金、厚臉皮

台中民進黨多位議員批盧秀燕的成功拆彈說是厚臉皮。（記者蘇金鳳攝）

台中市長盧秀燕昨天在市政會議上指台中市守住疫情，標準全國最嚴格，成功拆除炸彈，今天在市議會遭民進黨議員質疑，整個防疫荒腔走板，到底拆哪一個彈，痛批盧秀燕「往臉上貼金」、「厚臉皮」；副市長黃國榮表示，市長的意思應該是，因為到目前為止，沒有擴散，就是只是在案場上發生，也沒有擴及全國。

民進黨議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、謝家宜、陳雅惠、蕭隆澤今天在市議會痛批盧秀燕昨天市政會議的不當發言。

請繼續往下閱讀...

議員陳俞融質疑，非洲豬瘟在台中爆發至今，台中防疫漏洞百出，各局處粉飾太平，但市長盧秀燕竟在市政會議上說台中守住疫情，標準全國最嚴格，成功拆除炸，詢問市府到底拆除哪一個炸彈？

副市長黃國榮表示，她的意思應該是說，因為到目前為止，疫情沒有擴散，就是只是在案場上發生；也就是確診了馬上撲殺，馬上掩埋清消，慶幸的只有案場這一例沒有其他案場，拆彈的意思沒有擴散到其他案場。

陳俞融痛批，農業局一開始沒有去做這個抽驗，破口在台中市發生，環保局處廚餘失當，水利局說水源沒有污染，還說拆炸彈，還在議會粉飾太平。

議員陳淑華表示，市府真的很會往臉上貼金，都忘記第一時間市長不去防疫記者會，跑去購物節記者會，然後傻傻的，連獸醫有幾個搞不清楚，豬隻有幾隻搞不清楚，清消做的不確實，還要中央幫市府做消毒，之後又要跑進去搗蛋，廚餘的處理沒有去化。

陳淑華表示，凡此種種，市府做事閃遠遠，搶功跑第一，市長說沒有擴散，是台中市去查嗎，是中央進駐台中，然後成立前進應變所協助，中市府防疫無能，螺絲掉滿地，這個狀況還講出「成功拆彈」，真的是覺得盧秀燕市真的是「厚臉皮」。

議員張芬郁表示，昨天聽到拆彈大家心驚膽跳，要戒慎恐懼，不要提油救火了。

副市長黃國榮坦承，此事件市府有疏失，是難辭其咎，但只是單純回答議員，沒有搶功這麼複雜，此次的防疫是全國努力。

台中副市長黃國榮表示，成功拆彈的意思是疫情沒有擴散到其他豬場及外縣市。（記者蘇金鳳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法