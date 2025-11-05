為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    俄中公報稱恪守「一中原則」 外交部批：兩國屢挑戰國際現狀

    2025/11/05 10:56 記者黃靖媗／台北報導
    外交部5日痛批，俄中合流屢次挑戰國際現狀，貶損我國主權地位，外交部嚴正抗議。（資料照）

    外交部5日痛批，俄中合流屢次挑戰國際現狀，貶損我國主權地位，外交部嚴正抗議。（資料照）

    俄羅斯總理米舒斯丁（Mikhail Mishustin）與中國國務院總理李強3日發布聯合公報，重申恪守「一中原則」、曲解聯大第2758號決議文。對此，外交部今（5）日痛批，俄中合流屢次挑戰國際現狀，貶損我國主權地位，外交部嚴正抗議。

    米舒斯丁與李強3日在杭州舉行中俄總理第30次定期會晤，並簽署《中俄總理第三十次定期會晤聯合公報》。外交部指出，俄方在公報中重申恪守所謂「一中原則」、曲解聯合國大會第2758號決議並支持中國政府實現所謂國家統一；對於俄中合流屢次挑戰國際現狀，貶損我國主權地位的不當主張，外交部表達嚴正抗議。

    外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國共產黨當局從未統治台灣，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法都無法改變國際公認的客觀事實與現狀。

    外交部再次強調，聯大第2758號決議未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，呼籲國際社會認清中國政府威權本質及企圖以法律戰扭曲聯大第2758號決議，將台灣議題曲解成內政問題，進而升高台海緊張情勢、破壞和平穩定的惡劣行徑。

    外交部表示，台灣作為國際社會負責任的一員且身處民主陣營最前線，將持續與理念相近國家合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，並促進全球及區域的和平穩定與繁榮。

