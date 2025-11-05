指林佳龍與賴總統具高度默契 涉外人士：有心人操弄反證明外交突破

外交部長林佳龍。（資料照）

外交部長林佳龍近期接連面臨紐約無人宴與國安會秘書長吳釗燮內鬥、以及力挺立委林岱樺參選高雄市長等風暴，媒體解讀引發總統賴清德不滿，外長職位岌岌可危。對此，涉外人士今（5日）駁斥說，賴總統與林佳龍保持直接且密切溝通、具高度默契，外交體系合作順暢；有心人士被拆穿操弄不實訊息，反而證明台美關係穩健及外交實質突破。

針對立法院國民黨團指控外交部與國安會互扯後腿的說法，1名涉外人士向本報說明，國民黨開記者會的前提本身是錯誤的，有心人士刻意操弄外媒報導，聲稱我國在美設宴「無人出席」，卻遭外交部聲明和台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾狠打臉。事實證明林佳龍並非主動設宴，而是受美國智庫邀請，於聯合國大會期間前往紐約出席活動。

該人士指出，從杜奕瑾臉書貼出的照片可見，林佳龍與美國現任駐聯合國大使Mike Waltz同框合影。主辦方AGS執行長Alex Gray更在9月份就已在社群主動分享現場照片，貼出他與林佳龍和帛琉總統惠恕仁的合照。有心人士操弄不實訊息，意圖損害國家利益，最後卻反被事實揭穿，反而印證台美關係穩健與賴政府在外交上的實質突破。

涉外人士強調，賴清德和林佳龍保持直接且密切溝通，雙方具高度默契，使賴政府上任至今達致許多外交成果。不僅成功穩住12個邦交國，林佳龍更先後造訪日本、菲律賓與歐洲多國，體現外交體系合作順暢、有效運作。

關於外界質疑林佳龍與吳釗燮「有心結」，林佳龍受訪時正面回應，強調「雙方合作相當密切」，自己曾任國安會諮委，深刻理解國安會的職責，及其對外交工作的重要性。林也說，外交部在第一線，特別是駐外館處，能夠發揮總合外交，結合各部會的力量，讓台灣走向世界，都需要彼此、跨部會的合作。

此外，對於表態挺同屬正國會的林岱樺一事，林佳龍回應指出，對有志服務人民的同志表達加油。林岱樺今天受訪也說，「佳龍部長就是非常溫暖的老大哥」，兩人都曾經在立院做過同事，也同時在縣市合併前參選過市長，這一路來都是以老大哥的溫暖給予建議、提醒和指導。

