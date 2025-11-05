鄭麗文稱普廷不是獨裁者 清大學者憂中共形塑「台灣本就屬於中國」敘事

國民黨主席鄭麗文接受媒體專訪時稱「普廷不是獨裁者」，清大學者黃貞祥憂中共正在形塑「台灣本就屬於中國」敘事。（資料照）

國民黨主席鄭麗文在接受媒體專訪講出「普廷不是獨裁者」言論後，引發國際間及台灣國內各種議論，清大學者黃貞祥認為，中共抓到這場「歷史敘事戰爭」的核心，即北京不只是打軍事戰、經貿戰，更重要的是以文化與歷史的再詮釋，侵蝕台灣社會的記憶結構。從《沉默的榮耀》到《澎湖海戰》，再到「鍾台文」系列文章，並非單純的影視作品，而是用「戲劇」包裝的政治工程，目的是想讓台灣人接受「台灣本來就屬於中國」「統一是歷史必然」敘事。

黃貞祥也提醒，中國此刻重啟「台共史敘事」，是在重構歷史的道德座標。刻意把當年反獨裁、追求自由的「台灣左翼」塑造成「忠於祖國」的革命先烈，抹去他們反蔣、反威權、追求民主的初衷。中共不是在復原歷史，而是在竊取他人的犧牲，改寫成正當化統一的證據。而鄭麗文「普廷不是獨裁者」言論，也像是這場敘事戰的內應，鄭麗文「把威權包裝成民主」的語法，與中俄獨裁政權如出一轍。把選舉形式當作粉飾、把權力壟斷當成穩定、把言論管制稱為秩序的「偽民主」話術。

台灣此刻面對的，不只是「歷史的戰場」，而是「記憶的奪權」。當中國的戲劇在強化「祖國統一是天命」時，鄭麗文們就在台灣瓦解台灣人對自由的信念。這已不是溫水煮青蛙，而是滾燙的開水正要傾倒。歷史一旦被竄改，現實就會被改寫。當民主國家不再主動捍衛記憶，獨裁者就會替你書寫歷史。台灣應用真實的史料、自由的對話和清醒的價值觀，守住民主自由。

