鍾沛君稱廚餘不蒸煮沒問題被洗臉 卓冠廷：為何只有台中出事？

民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

台中市爆發非洲豬瘟疫情，全國從中央到地方都積極防疫，但台中市府近期接連被爆出各種荒腔走板的狀況。而國民黨議員鍾沛君日前在節目上護航台中市長盧秀燕，稱廚餘不蒸煮沒問題，試圖甩鍋給中央，結果被民進黨發言人卓冠廷洗臉。對此，卓冠廷再次強調，對抗豬瘟，各個環節都要把關。你兩手一攤把責任推出去，邊境每天大量抵禦防制，最後廚餘該蒸不蒸，這態度就是擺爛。

卓冠廷在臉書PO文表示，最近有台派分享這段影片說卓冠廷電爆鍾沛君，鍾沛君自己也剪輯影片，她的支持者說她電爆卓冠廷，大家可以看完整影片公斷，卓冠廷在節目中的邏輯非常簡單，只要廚餘有蒸煮，就不會發生問題；如果要給中央建議，那請具體給。

請繼續往下閱讀...

卓冠廷指出，要對抗豬瘟，絕對，絕對，絕對不能是鍾沛君講的「你病毒沒有進來，我蒸不蒸有差嗎？」這種態度，對抗豬瘟，各個環節都要把關。你兩手一攤把責任推出去，邊境每天大量抵禦防制，最後廚餘該蒸不蒸，這態度就是擺爛。

卓冠廷直言，他沒有講的是，試問，如果真的是邊境管控問題，怎麼全台灣只有台中這一個梧棲個案？這是非常單純的邏輯問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法