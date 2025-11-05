為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林岱樺控雄檢編造死人筆錄 澄清起訴書更無曖昧對話

    2025/11/05 10:33 記者洪定宏／高雄報導
    林岱樺控雄檢編造死人筆錄。（林岱樺服務處提供）

    有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺今天接受廣播節目專訪，除了再次批評高雄地檢署侵犯人權，更指控最令人震驚的是「編造死人筆錄」，證人駱和明於身故後的證詞遭到誘導、扭曲及編造，律師團也發現前後兩份筆錄不同。

    林岱樺強調，起訴書內更沒有所謂的曖昧對話簡訊內容，連起訴書都沒有的內容，當初報導的媒體或是檢調，是否應跟社會有交代，內容怎麼來？讓媒體跟網路拿來攻擊她半年、意圖毀她名譽。

    林岱樺指出，雄檢對法院聲請讓她「全面禁言」，包含在集會、社群網站及媒體等管道下封口令，強調這是「侵犯人權」，人權不分國界，更不分黨派，雄檢企圖對她下封口令，顯然違反憲法保障的言論自由、更違反無罪推定的原則，所以被高雄地方法院駁回。

    林岱樺提到，北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢竟然如此粗暴對待她，只要有良知的人，都會看不下去，這是良知與正義，和黨派無關。

    林岱樺進一步指出，整起案件在公開審理後也可見許多瑕疵，包括雄檢起訴後找證據、要求法官自己去發文找證據資料，以及最令人震驚的「編造死人筆錄」，證人駱和明於身故後的證詞遭到誘導、扭曲及編造，律師團也發現前後兩份筆錄不同。

