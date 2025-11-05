太子集團在台詐騙45億 劉世芳喊「毋枉毋縱」：配合美國司法單位

內政部長劉世芳今天在立法院表示，政府現在配合美國司法單位查察，希望能夠查出在台灣其他的協力廠商、犯罪集團，強調國際、台灣詐騙「毋枉毋縱」。（記者李文馨攝）

我國與美國追查從事跨國洗錢及詐欺、博弈犯罪的太子控股集團在台資產，檢警調昨兵分多路搜索，查扣45億元不法所得，更拘提集團在台最高幹部王昱棠及陳志親信辜淑雯。內政部長劉世芳今天在立法院表示，政府現在配合美國司法單位查察，希望能夠查出在台灣其他的協力廠商、犯罪集團，並強調國際、台灣詐騙「毋枉毋縱」。

台北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處、刑事局等單位，兵分47路展開搜索並約談太子集團在台公司主管王昱棠、辜淑雯等25人，並向法院聲請扣押和平大苑等不動產18筆、各式名車26輛、銀行帳戶60個，合計價值高達45億2766萬餘元。

立法院內政委員會今天邀請內政部長率同所屬列席報告業務概況並備詢，劉世芳會前接受媒體聯訪。媒體關切，政府無掌握太子集團的相關金流。劉世芳說，內政部配合美國司法、財政部門查察國際性的詐騙集團，陳志有多次進出台灣的記錄，但是因為他擁有多重國籍，他進來的時候不是用柬埔寨的國籍，因此當時查察的時候比較不容易。

劉世芳表示，現在都配合美國的司法單位來做查察，不管是人流、金流，或是其他相關安全的部分，內政部配合檢警調一起查察，希望能夠查出在台灣其他協力廠商、犯罪集團。她強調，毋枉毋縱，不管是國際詐騙或是台灣詐騙，他不能夠躲過法律的制裁。

