    首頁 > 政治

    盧德允批愛國者「千斤撥四兩」 軍事粉專嗆：連基本邏輯都不對

    2025/11/05 10:41 即時新聞／綜合報導
    盧德允批評愛國者防空系統，攔截來犯火箭彈是「千斤撥四兩」，不過相關言論遭軍事粉專狠批才不是這樣算。（資料照）

    前國防部視察盧德允日前在YT頻道《盧德允視察中》批評愛國者防空系統，指稱愛國者飛彈非常昂貴，攔截來犯火箭彈是「千斤撥四兩」，不過相關言論遭軍事粉專狠批才不是這樣算，直言盧德允連基本邏輯都不對。

    前國防部視察盧德允在YT頻道《盧德允視察中》稱，愛國者飛彈非常昂貴，愛國者三型的單價是400萬美元一枚，而且在攔截時必須同時發射兩枚，也就是發射一次要花費800萬美元。而中共191箱式火箭炮，一枚價錢約5到10萬美元，甚至可能更低，「很顯然，這就是不對稱的相反，叫做『反不對稱』，不是四兩撥千斤，而是千斤撥四兩。」

    不過相關言論遭軍事粉專《基地雜談》狠批，《基地雜談》強調價值才不是這樣算，若沒有防空飛彈等於我方目標放著給別人打，所以價值計算根本就不該是「愛國者 vs.中共火箭彈」，而是「愛國者 vs.中共火箭彈+被打擊的我方目標」。

    如果覺得對面火箭彈很多很便宜很可怕，而答案不是「我們應該增加飛彈存量」而是「防空飛彈好沒用、不該買」，《基地雜談》狠批「那真正沒用的大概是你的腦子，還國防部前視察咧，連基本邏輯都不對，你要視察個鬼？」

