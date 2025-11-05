參選台北市長贏的方式 吳怡農：重新喚起中間選民對政治的信任

吳怡農接受廣播節目專訪，提及要喚起中間選民對政治的信任，是他認為贏得選戰的重要方式。（《POP撞新聞》提供）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農主動向民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，過去兩次在中山區立委選舉惜敗的經驗，不減他對政治的熱情，他舉美國正在進行的美國紐約市市長選舉說，原本支持度落後的人經過初選，翻盤成為候選人，「選戰還沒開始，不要那麼早的下定論。」他已經開始回到基層去開小型客廳會，跟市民面對面溝通，傾聽心聲、有問必答，爭取選民的信任，重建社會大眾對政治領域的信任。

2020年，吳怡農首次參與立委選舉，以9萬9539票，輸給尋求連任的國民黨立委蔣萬安約1萬多票；2023年立委補選，雖然仍輸給國民黨的王鴻薇，但票數差距縮小到約5000票；吳怡農表示，兩次都為民進黨在艱困的選區創造紀錄；第一次選舉時，外界視他為砲灰，「怎麼可能打得贏姓蔣的連任立委」，但4個月的選戰，在最後幾個禮拜，民調一度拉平，「選戰還沒開始，不要那麼早的下定論。」

請繼續往下閱讀...

吳怡農也提到初選的重要，因為給選民機會，相信選民可以做判斷；他舉美國紐約市正在進行的市長選舉，民主黨的候選人曼達尼（Zohran Mamdani）在初選開始時，大幅落後紐約前州長古莫（Andrew Cuomo），經過初選，讓社會大眾認識、了解他的主張後，翻盤贏了成為民主黨的候選人；還有歐巴馬跟希拉蕊，2007年初選時，歐巴馬一開始也是落後。因此，他強調，現在選戰還沒有開始，不要以為已經結束，不要看現在的知名度、媒體曝光，而去為未來的選舉結果下定論。

吳怡農說，民進黨在台北市不是沒有機會，過去支持的候選人柯文哲當選，更早也有提名的候選人當選；雖然時空背景不一樣，但絕對有贏的方式，必須重新喚起中間選民對於政治的信任；過去這幾波大家看政治難免感到失望，就想去忙其他的事。外界認為選舉要有看頭，但有看頭不一定是好事，如之前立法院打成那樣，內臟滿天飛，對社會、民主不好，但對收視率當然好。他過去兩次立委選舉堅持的正向、有建設性的原則，是對的方式，至少在台北市，是有競爭力的方式。

吳怡農強調，他代表民進黨參選台北市長唯一的資格，前提就是他有最大的民意基礎；他現在已經開始做的，就是努力地回到基層、每個家庭去開小型客廳會，跟市民面對面溝通，首先能聽到民眾的心聲、其次是有問必答，這樣才能讓大家信任他，「信任是現在社會最缺乏的」，重新建立社會大眾對政治領域的信任，來服務民眾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法