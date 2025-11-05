「台灣是答案！」謝志偉會晤歐盟官員 義語妙答讓對方莞爾一笑

中華民國114年國慶大會，CH-47SD執行國旗機隊任務。（資料照）

北京政權在外交場合針對台灣小動作頻頻，我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉今分享與歐盟官員會面時，點出中國的「歷史錯誤述式」，更以流暢義大利語說出「台灣不是問題，台灣是答案！」一語，對方聽完莞爾一笑，網友看到這段談話內容紛紛大讚謝大使，直呼「謝大使的智慧能力十足」、「感謝謝大使在歐洲為台灣奮鬥那麼多年！」

謝志偉今日於臉書粉專發文提及，今天與歐盟官員會面，溝通語言是英語。但是，他將事先練習好的義大利文版：「台灣不是問題，台灣是答案！」流暢地說出，對方聽了笑得非常開心，說要把這句記起來：「Taiwan non è una domanda! Taiwan è la risposta!」，「說真的，我自己都覺得很好聽——尤其『Taiwan』這個字。」

謝志偉接著向對方說，中華人民共和國（PRC）還硬掰說「台灣是從他們中國分離出去的，現在必須要和中國重新結合。」而我們台灣人就說：「他們是1949年10月1日成立的，自此至今沒有一天，台灣是和他們在一起的。

謝志偉直指，「阿沒有結婚，是怎麼可能有離婚啦！」沒結婚，但是有結論：「台灣是個自由民主的國家，是歐盟的理念相近的價值伙伴，而我們也有能力幫助這個世界變得更好、更進步。有台灣、世界會更好！」

PO文曝光後許多網友紛紛留言，有人說「感謝謝大使在歐洲為台灣奮鬥那麼多年！做得那麼棒！真的很辛苦！非常感謝，感恩！」、「對，臺灣就是臺灣」、「謝大使是一位充滿智慧又幽默風趣的外交大使」、「太棒了，這就是我們台灣人的謝教授大使，才華橫溢，民主典範」。

