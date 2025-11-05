為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    豬瘟連續出包盧秀燕猛甩鍋中央 翁達瑞提破解術

    2025/11/05 10:55 即時新聞／綜合報導
    台中市長盧秀燕。（本報合成，擷取自台中爵士音樂節YT）

    台中市長盧秀燕。（本報合成，擷取自台中爵士音樂節YT）

    台中成台灣非洲豬瘟破口，疫調及防疫狀況百出，中央急救火，各界關注7日能否完全解封，台中市長盧秀燕4日卻在市政會議開直播放送「台中防疫採全國最嚴格標準、及時拆彈、化解危機」，讓不少人傻眼。對此，學者翁達瑞（陳時奮）表示，台中爆發非洲豬瘟，盧秀燕市長嚴重怠惰，市政府還造假資料洗白官員。為了掩飾盧秀燕的無能，國民黨的公職傾全力甩鍋中央政府，而且言之成理，誤導許多不明事理的民眾。

    翁達瑞在臉書PO文表示，國民黨的地方首長擺爛，卻還能獲得選民支持，訣竅就是甩鍋民進黨主政的中央政府。對國民黨的甩鍋術，民進黨無法有效反擊，頂多各說各話。我手上就有個現成的例子，台中爆發非洲豬瘟，盧秀燕市長嚴重怠惰，市政府還造假資料洗白官員。為了掩飾盧秀燕的無能，國民黨的公職傾全力甩鍋中央政府，而且言之成理，誤導許多不明事理的民眾。

    翁達瑞指出，台北市議員鍾沛君是最好的例子，只用「病毒不進來就沒事」這句話，就在政論節目和卓冠廷打成平手。國民黨的甩鍋術不合邏輯，但民進黨卻未能有效駁斥，在這篇貼文，就用鍾沛君的說詞當例子，示範如何破解國民黨的甩鍋術，邏輯學有三個觀念：必要、充分、與充要條件。只要運用這三個基本邏輯觀念，就可釐清非洲豬瘟爆發的責任歸屬。

    翁達瑞指出，中央政府的邊管疏失是非洲豬瘟爆發的必要條件，但不是充分條件，因為還有地方政府的監控把關，地方政府的監控失靈是非洲豬瘟爆發的必要條件，但不是充分條件，除非中央政府的邊管也有疏失，中央政府的邊管疏失與地方政府的監控失靈是非洲豬瘟爆發的充要條件。換言之，兩者必須同時發生才會爆發非洲豬瘟。

    翁達瑞續指，鍾沛君甩鍋中央政府的說詞不符邏輯，但卓冠廷聚焦地方政府的疏失也只能打成平手。如果他是卓冠廷，這是反駁鍾沛君的說詞，中央政府的邊管疏失與地方政府的監控失靈，都是非洲豬瘟爆發的原因；若所有縣市都爆發非洲豬瘟，表示中央政府的邊管漏洞太大，地方政府的監控無法彌補；如果其他縣市皆未爆發非洲豬瘟，代表中央政府的邊管有效，問題出在台中市政府的監控失靈；這是擺在眼前的事實：只有台中爆發非洲豬瘟，證明中央政府的邊管成效良好，問題出在台中市政府的監控失靈。

