坦言行政院處理台肥董座「糟透了」 許美華：普發一萬的翻版

台肥董事會投票決議，由現任總經理張滄郎接任董事長職務，吳音寧（圖）則擔任董事。許美華在臉書發文坦言，行政院處理台肥董座這件事「糟透了」，完全是普發一萬的翻版。（資料照）

台肥昨（4日）召開董事會，外界盛傳行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將出任董事長，但董事會投票決議，由現任總經理張滄郎接任董事長職務，吳音寧則擔任董事。反紫光奇遊團成員許美華在臉書發文坦言，行政院處理台肥董座這件事「糟透了」，完全是普發一萬的翻版。

許美華表示，行政院處理台肥董座這件事她忍了一個晚上，最後還是決定說出來，行政院處理這件事就是「糟透了」，要推吳音寧就推到底，不推就一開始就不要推，推了又因為藍白反對而退縮，只是被笑被吃豆腐而已，「完全就是普發一萬的翻版」。

請繼續往下閱讀...

許美華提到，後續藍白陣營還要推「不在籍投票」、「中配六改四」種種危害國安的法案，拜託「賴卓團隊」振作起來，拒絕副署將會重傷害台灣民主、危害國家安全的法案。

許美華直言：「反正憲法法庭已經被藍白癱瘓了，你行政權不硬起來，到底還在溫柔什麼？是要坐等被滅國嗎？」外科醫師「Carro Tsai」在許美華的貼文底下留言：「我連講都懶得講了。」許美華也回應：「昨晚本來也是懶得講了+1想想還是講吧，希望罵一罵至少行政權之後能夠硬起來！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法