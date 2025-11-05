爭取參選台北市長被質疑 吳怡農舉3人強調選民最在乎3點

吳怡農主動向民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。（資料照）

2026台北市長選舉，民進黨誰來挑戰現任的蔣萬安，檯面上被點名的人選很多，而壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農是唯一一位向黨中央選對會遞件表態爭取者，他同時也面臨不曾勝選、未擔任過公職的質疑；他舉前總統蔡英文、前台北市長柯文哲及現任市長蔣萬安為例，強調民眾認同的是候選人的主張、工作能力以及信任度，而他有政治圈外的實際歷練，更是他最寶貴的經驗，也是與其他人選最大的不同。

民進黨2026年提名誰來挑戰蔣萬安，檯面上有諸多人被點名，唯一主動遞件表態爭取的吳怡農，卻被質疑沒有勝選、沒有擔任過公職的經驗；吳怡農今（5）天在接受廣播《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，被問及與外界點名的王世堅、林右昌、吳思瑤、苗博雅等眾多人選中，他有什麼競爭優勢時，他表示，蔡英文選上總統前，沒有贏過一場選舉；柯文哲選上市長前，沒有參與任何選舉、政治工作；蔣萬安選上市長前，也只待過一個立委辦公室。但支持者們認同支持的是他們的主張，判斷的是他有沒有工作能力，最後決定信不信任他，這是選民最在乎的三點。

請繼續往下閱讀...

吳怡農認為他最大的優勢是，過去20幾年的工作，跟檯面上被提及的其他人最大的不同是，他曾經在政治圈外有實際的工作歷練、有現實生活的經驗，這是非常重要的，因為市府要解決的就是現實生活的問題，市府就是要跟民間合作、跟公民團體接洽，若沒有真正在社會中的這種經驗，會缺乏很重要的背景跟視角。不管過去是在金融企業、跨國企業或在基層經營、成立非營利組織，建立社會的關係跟公部門及企業、NGO合作，都是最寶貴的經驗，也是他跟大家最不同的地方。

吳怡農說，他沒有派系的後援，不像別人可以透過後面的運作或代言慢慢地被討論、醞釀，用協商等慢慢被提名，他能做的就是坦白的、公開地告訴大家，積極的爭取社會大眾的支持。有了民意的基礎，在黨的提名過程中才有機會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法