    首頁 > 政治

    藍白推不在籍投票 李忠憲批製造混亂：以前反共的國民黨不會推這種法案

    2025/11/05 11:52 即時新聞／綜合報導
    對於藍白主張全面實施「不在籍投票」制度，民進黨、民團相繼示警，恐降低中共介選的成本。圖為民眾投票情形，示意圖。（資料照）

    對於藍白主張全面實施「不在籍投票」制度，民進黨、民團相繼示警，恐降低中共介選的成本。圖為民眾投票情形，示意圖。（資料照）

    對於藍白主張全面實施「不在籍投票」制度，民進黨、民團相繼示警，恐降低中共介選的成本。成大教授李忠憲也發文質疑，以前反共正常的國民黨不會推這種法案，若學校或公司全部用這種方法，政治勢力就可以了解哪個單位投票的狀況，他也直言「這個國家有多少人可以接受？會不會造成革命或動盪？」

    李忠憲在臉書發文指出，藍白立委又在強力推不在籍投票！他表示台灣常住地與戶籍地不同，估算約有幾百萬人！若學校或公司全部用這種方法，政治勢力就可以了解哪個單位投票的狀況，某一間公司如果對於中國支持人選開票不理想，勢必會受到懲罰。

    李忠憲也質疑，藍白說賴清德是獨裁，難道不會懷疑，以後民進黨政府對大學的補助是否也按照這樣子的方法決定？他也提到，不在籍投票的票數決定了縣市長、立委、總統大選的勝負，這個國家有多少人可以接受？會不會造成革命或動盪？

    李忠憲也強調，以前反共正常的國民黨不會推這種法案，和當時數位身分證的議題，新竹市國民黨市黨部議員全部反對數位身分證試辦一樣！

    李忠憲也在文末也直言，「我就說決戰點差不多到了，主要是要製造混亂，跟豬豬發生的問題差不多！」

