為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中連出包盧秀燕堅稱「及時拆彈」 網友怒開撕「怎麼好意思」

    2025/11/05 09:14 記者蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕昨在市政會議自稱針對非洲豬瘟「防疫標準全國最嚴」，「及時拆彈、化解危機」。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕昨在市政會議自稱針對非洲豬瘟「防疫標準全國最嚴」，「及時拆彈、化解危機」。（記者蘇孟娟攝）

    台中成台灣非洲豬瘟破口，疫調及防疫狀況百出，中央急救火，各界關注7日能否完全解封，台中市長盧秀燕昨（4）日卻在市政會議開直播放送「台中防疫採全國最嚴格標準、及時拆彈、化解危機」，讓不少人傻眼，大批網友不忍了，湧她臉書開撕，「炸彈全是台中市放的，是中央幫妳拆彈吧」、「中央幫妳善後，妳做了什麼」，更有人直言「又來唬爛」、「這種話怎麼好意思說」、「這麼多小吃店被妳拖累，現在是在裝沒事」。

    台中防疫疏漏連環爆，遭各界撻伐，盧秀燕昨日卻「獨排眾議」宣稱，台中防疫採「全國最嚴格標準」、及時拆彈、化解危機，發言讓不少人傻眼，多名民進黨民代已直接破解她的話術，因中央今將開會討論是否7日解封，戳破她昨日的發言意在攬功，「收割中央功勞」。

    大批網友則聽不下去，湧她臉書「開撕」，不少人接力「提醒她」，「放炸彈的全是台中市，中央才是及時拆彈吧」、「還拆彈勒，最大的彈就是妳」、「台中每天都有爆點、每天資訊都不一樣、今日打臉昨天的發言」、「今天說的哪句是真的」。

    更有人斥她「這樣睜眼說瞎話，活在平行時空嗎」、「明明做得很爛，出各種包，還可以像新聞主播一樣念稿，粉飾太平」，更多人怒批，「全台豬農和攤販都被妳這個團隊拖累，怎麼好意思說自己做得好」、「多少餐飲小吃店因為妳的無能被迫店休好幾天，那些損失你就這樣裝作沒事嗎」、「真敢，佩服你真的很敢」、「卸責第一、甩鍋第一、邀功第一」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播