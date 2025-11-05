台中連出包盧秀燕堅稱「及時拆彈」 網友怒開撕「怎麼好意思」

盧秀燕昨在市政會議自稱針對非洲豬瘟「防疫標準全國最嚴」，「及時拆彈、化解危機」。（記者蘇孟娟攝）

台中成台灣非洲豬瘟破口，疫調及防疫狀況百出，中央急救火，各界關注7日能否完全解封，台中市長盧秀燕昨（4）日卻在市政會議開直播放送「台中防疫採全國最嚴格標準、及時拆彈、化解危機」，讓不少人傻眼，大批網友不忍了，湧她臉書開撕，「炸彈全是台中市放的，是中央幫妳拆彈吧」、「中央幫妳善後，妳做了什麼」，更有人直言「又來唬爛」、「這種話怎麼好意思說」、「這麼多小吃店被妳拖累，現在是在裝沒事」。

台中防疫疏漏連環爆，遭各界撻伐，盧秀燕昨日卻「獨排眾議」宣稱，台中防疫採「全國最嚴格標準」、及時拆彈、化解危機，發言讓不少人傻眼，多名民進黨民代已直接破解她的話術，因中央今將開會討論是否7日解封，戳破她昨日的發言意在攬功，「收割中央功勞」。

大批網友則聽不下去，湧她臉書「開撕」，不少人接力「提醒她」，「放炸彈的全是台中市，中央才是及時拆彈吧」、「還拆彈勒，最大的彈就是妳」、「台中每天都有爆點、每天資訊都不一樣、今日打臉昨天的發言」、「今天說的哪句是真的」。

更有人斥她「這樣睜眼說瞎話，活在平行時空嗎」、「明明做得很爛，出各種包，還可以像新聞主播一樣念稿，粉飾太平」，更多人怒批，「全台豬農和攤販都被妳這個團隊拖累，怎麼好意思說自己做得好」、「多少餐飲小吃店因為妳的無能被迫店休好幾天，那些損失你就這樣裝作沒事嗎」、「真敢，佩服你真的很敢」、「卸責第一、甩鍋第一、邀功第一」。

