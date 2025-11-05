為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台南機場將飛沖繩、熊本 陳以信政見：打造專飛中國內陸航網

    2025/11/05 08:51 記者王俊忠／台南報導
    台南航空站。（資料照，記者王俊忠攝）

    爭取國民黨提名台南市長候選人的前立委陳以信，今（5）日再宣布參選政見，他主張推動「台南機場恢復兩岸直航，並規劃專飛中國內陸主要城市航點」，讓台南再度成為南台灣對外的重要航空門戶。

    陳以信指出，台南機場過去曾有香港、武漢等兩岸包機航線，但後來陸續中斷，一度連一條國際航線都不剩，連機場免稅店都被迫關門。2023年他擔任立委時，曾協調挽留最後一條越南航線，最終仍停飛、令人惋惜。

    近來在台南市府與台灣虎航合作下，今年底將開通台南到日本沖繩與熊本的航線，可望帶動觀光與商機，但每週僅兩班，顯示航線規模仍有限，台南機場潛力遠未充分發揮。

    陳以信表示，若他擔任台南市長，將致力改善兩岸城市交流，與陸委會、民航局及兩岸航空公司積極協調，恢復台南機場的兩岸直航功能，並進一步規劃「專飛中國內陸城市」的特色航網，如成都、重慶、武漢、鄭州等台商聚集區，形成與其他台灣直航機場區隔的定位。

    他強調，這項政見不僅有助提升觀光與機場經濟效益，也能便利南部台商往返，節省通勤成本、促進商務交流。台南若能專攻兩岸內陸航線，具有發展成為「直航航空樞紐」的潛力，並能有效分流桃園、高雄機場的航班壅塞，改善南部民眾出入境的便利性。

