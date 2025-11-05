豬農廚餘設備壞到修不好 張育萌批台中市環保局：裝睡還是存心包庇？

梧棲豬場廚餘蒸煮設備鏽蝕，久未使用。（圖由前進應變所提供）

台中日前爆出非洲豬瘟，市府表現荒腔走板、引發外界批評。台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評，梧棲豬農蒸煮廚餘的紀錄早就出現異常，他質疑環保局稽查走馬看花，並質疑，梧棲豬場的廚餘設備壞到連國軍都修不回來，台中環保局是在裝睡，還是存心包庇？他也質疑，違規闖進豬場消毒的人，從週末說的一人，又「自我繁殖」變成兩位。對此他也酸「台中市府是有黑魔法嗎？」

張育萌在臉書發文質疑，「梧棲豬場的廚餘設備壞到連國軍都修不回來。盧秀燕繼續神隱，請台中市府回答——為什麼8月收到警示卻沒有稽查？」

張育萌指出，只要用廚餘養豬的豬場，就要「每天上傳蒸煮紀錄」。這沒有例外——就算當天沒蒸煮廚餘，也要把設備拍照上傳，讓環境部和市府環保局知道，這天沒有煮廚餘。

張育萌說明，只要有一天異常沒上傳，系統就會標註異常，環境部會發公文通知台中市環保局，下個月要去稽查。平常，台中市環保局也可以自己上系統，看豬場的狀況。如果判斷不對勁，當然也可以直接到豬場稽查，不必等到下個月。

張育萌質疑，梧棲豬場5月上傳24次、6月8次，7月只傳了一次，8月連傳都沒傳。從6月開始，環境部連續5個月通知台中市府要趕快去稽查——結果呢？台中市環保局只在7月和10月去稽查。更不用說，10月的稽查還是在東窗事發的隔天，才趕快臨時抱佛腳。

張育萌批評，昨日的記者會盧秀燕又神隱，只派副市長鄭照新代打。鄭照新承認，市府有收到環境部通知。但絕口不提，到底為什麼沒去稽查？

張育萌分析，梧棲豬農奇怪到很離譜——他在10月拍照，補上傳到5月的系統資料。幸好，也被識別功能抓到。問題是，如果從6月開始，環保局有每月稽查；或是至少，7月環保局稽查的時候，有發現梧棲豬農根本沒有煮廚餘，請問他補上傳半年前的照片，動機是什麼？不就是因為，環保局稽查走馬看花，「有稽查、但不多」，才會讓豬農認為，他作業隨時補交都可以？

張育萌也提到，這間梧棲豬場的廚餘蒸煮設備，已經不是「年久失修」可以形容的。他也直言「你能想像嗎？這次國軍進入梧棲豬場，要確認蒸煮設備運作情況，竟然還要耗時修理，最後還『修不好』」、「這樣『裝飾用的蒸煮設備』，要怎麼蒸熟廚餘？環境部每個月發函給台中市府，快半年了，台中環保局都沒發現？是在裝睡，還是存心包庇？」

張育萌也砲轟，當你以為這已經匪夷所思，台中市府總能再創奇蹟——違規闖進豬場消毒的人，從週末說的一人，又「自我繁殖」變成兩位。對此他也酸「台中市府是有黑魔法嗎？多少人涉案，已經進入薛丁格的狀態」。

張育萌表示，鄭照新的說法是，原本組長請這位鄭姓人員到辦公室待命，但他不只跑去梧棲豬場，中午還帶著林姓同仁陪同。鄭姓人員負責消毒，林姓同仁拍照。對此張育萌質疑「我的老天呀，如果說鄭姓人員是誤會上級命令，林姓同仁又是哪來的勇氣，就這麼來場說走就走的旅行？」

張育萌說，原本前天就要採樣了，被這麼一搞，豬場都還濕答答。最後，延到今天才能採樣確認，豬場有沒有消毒乾淨。

張育萌也說，全台中到底有多少像「梧棲豬場」這樣，臭不可聞的市府真空地帶？如果市府有良知，就不會故意把「老農不誠實」和「沒有稽查」混在一起講。

張育萌也諷刺，梧棲老農是地下市長嗎？老農說謊，盧秀燕市府就被逼著也要說謊？全國人民已經給台中市多少機會——市府一次又一次，用「誤會」包裝怠惰，用「例外」粉飾失職。

圖為該豬場的廚餘蒸攪拌設備運送廚餘至豬欄的輸送系統，可看出久未使用。（圖由前進應變所提供）

