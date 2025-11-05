盧秀燕稱非洲豬瘟「及時拆彈」 黃帝穎列四大荒唐批：恬不知恥

台中成台灣非洲豬瘟疫情破口，台中市府因疫調狀況百出頻遭外界批評，市長盧秀燕昨卻稱「及時拆彈、化解危機」，再度引發外界熱議。（資料照）

台中成非洲豬瘟疫情破口，台中市府因疫調狀況百出頻遭外界批評，市長盧秀燕昨卻稱「及時拆彈、化解危機」，再度引發外界熱議。對此律師黃帝穎發文批評，盧秀燕開直播稱台中化解危機、及時拆彈，簡直大言不慚、恬不知恥。他也列出四大荒唐事件，質疑盧市府干預採檢、行政怠惰，說法遭獸醫師及自家農業局雙打臉，也未落實廚餘蒸煮稽查，涉嫌公務員登載不實。

台中爆出非洲豬瘟，台中市府疫調狀況百出，昨日中央前進應變所召開記者會，盧秀燕再度缺席，卻又透過直播宣稱，台中包括清消、封鎖、疫調、監控等均「採全國最嚴格標準」，「目前我負責任的說，台中市其餘豬場及全國豬場豬隻都沒被傳染」，台中「及時拆彈、化解危機，鎖住疫情，不讓病毒外流」。

黃帝穎在臉書發文批評，「盧秀燕開直播稱非洲豬瘟台中化解危機及時拆彈，簡直大言不慚、恬不知恥」，他為此列出四大荒唐事件，戳破盧秀燕直播謊言。

黃帝穎指出，其一，盧秀燕市府官員闖入國軍已清消的養豬場拍照，干預採檢。國軍化學兵完成清消後進行採檢，但盧秀燕市府人員卻又自行前往案場消毒及拍照，干預採檢進程，台中市副市長鄭照新坦承錯誤。其二，豬瘟爆發但盧秀燕市府行政怠惰6天未檢測。

其三，盧秀燕遭獸醫師及自家農業局雙打臉。盧秀燕回應豬瘟破口問題說：「該做的都做了」、「10/14當日有特約獸醫師在現場判斷」，慘遭獸醫師打臉！唯一簽約之紀姓獸醫師表示，自己根本沒去診斷；盧市府對紀獸醫道歉，聲稱「誤植」。

黃帝穎也質疑，盧秀燕後在記者會上強調，「獸醫師有執照」，但慘遭中市府農業局打臉，農業局隔日澄清在養豬場進行診斷的王姓獸醫「沒有獸醫執照」。

其四，盧秀燕市府未落實廚餘蒸煮稽查，涉嫌公務員登載不實。豬農蒸煮設備4月早就壞掉，飼主坦言照片是事後補傳，但台中市議員江肇國揭發，盧秀燕市府竟說5月、7月、10月都有去現場稽查沒問題，難道都沒有看到機器壞掉、瓦斯沒用嗎？對此他也批評「盧秀燕市府官員涉嫌公務員登載不實文書罪」。

