    首頁 > 政治

    高雄3位綠營前政務官拚議員 橫跨三朝、都挑「這區」

    2025/11/05 07:37 記者王榮祥／高雄報導
    前高市青年局長張以理、前高市文化局長尹立，將投入高市左楠區議員選舉民進黨初選。（記者王榮祥攝）

    下屆高市議員選戰逐漸加溫，陸續有3位民進黨執政時期的政務官宣布投入黨內初選，3人分屬前代理市長葉菊蘭、前市長陳菊與現任市長陳其邁團隊，橫跨三朝、卻都選擇同一選區左營楠梓。

    左營與楠梓為高市議員第四選區，應選9人是高雄11個一般選區裡最多席次，目前藍營5位、綠營2位、無盟1位，還有一位是去年挑戰立委成功的李柏毅。

    左楠屬高雄蛋黃區，因為有眷村，長期被視為藍營重地，民進黨執政20多年來也積極建設、經營基層，日前市長陳其邁視察眷村道路整修，獲得藍營里長公開相挺，近幾屆立委選戰都勝出；因台積電進駐與既有商業機能擴展，持續吸引不少人口進駐，藍綠都將這裡當攻防指標。

    左楠陸續已有5人表態參選下屆議員，當中有3人曾任政務官，分別是前代理市長葉菊蘭的辦公室主任薛兆基、前市長陳菊團隊的文化局長尹立，及現任市長陳其邁小內閣的前青年局長張以理；3人分屬3位不同時期的民進黨執政團隊，卻都有志一同、投入左楠區議員選舉黨內初選。

    地方人士分析，左楠因台積電，這幾年人口跟產業話題都激增，新進人口通常對有意投入政壇者很有吸引力，左楠席次又是高雄最多，會讓人感覺機會也多。

    政務官的經驗對參選會加分，知名度、人脈也是優勢，甚至可能對現任議員造成衝擊，越多優秀人才投入選戰，對民眾來說也算好事。

    前高雄代理市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基。（翻攝臉書）

