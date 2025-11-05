為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批中共「紅線」多如牛毛 汪浩：讓各國更看清恫嚇本質

    2025/11/05 07:48 即時新聞／綜合報導
    汪浩提到，北京一再以軍機擾台、海警挑釁、外交封殺等手段試圖改變現狀，現在又企圖用「紅線外交」嚇阻國際社會，這不但無助和平，反而讓各國更看清中共恫嚇本質。（歐新社）

    汪浩提到，北京一再以軍機擾台、海警挑釁、外交封殺等手段試圖改變現狀，現在又企圖用「紅線外交」嚇阻國際社會，這不但無助和平，反而讓各國更看清中共恫嚇本質。（歐新社）

    中國駐美大使館公開強調中方片面劃設所謂的「紅線」，聲稱美國若觸碰相關紅線，將「引發麻煩」。我國外交部昨（4）日痛批，中方一系列行徑充滿恫嚇、挑釁且極不友善，印證中國政府持續企圖以脅迫手段改變現狀。作家汪浩強調，中國的紅線多如牛毛，「畫得越多，理就越少」。

    汪浩指出，中國駐美大使謝鋒再度宣稱「台灣是北京的紅線」，警告美方「別引發麻煩」；然而真正製造麻煩的，恰恰是中共自己。汪浩認為，台灣外交部發言人蕭光偉一語中的，威權政權口口聲聲說要「維穩」，實際上卻是區域最大的「麻煩製造者」。

    汪浩提到，北京一再以軍機擾台、海警挑釁、外交封殺等手段試圖改變現狀，現在又企圖用「紅線外交」嚇阻國際社會，這不但無助和平，反而讓各國更看清中共恫嚇本質。汪浩強調，真正的和平不靠紅線維持，而靠尊重、對話與守法，「當中國把國際規範當成可隨意塗抹的界線時，世界只會離它越來越遠」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播