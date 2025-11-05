批中共「紅線」多如牛毛 汪浩：讓各國更看清恫嚇本質

汪浩提到，北京一再以軍機擾台、海警挑釁、外交封殺等手段試圖改變現狀，現在又企圖用「紅線外交」嚇阻國際社會，這不但無助和平，反而讓各國更看清中共恫嚇本質。（歐新社）

中國駐美大使館公開強調中方片面劃設所謂的「紅線」，聲稱美國若觸碰相關紅線，將「引發麻煩」。我國外交部昨（4）日痛批，中方一系列行徑充滿恫嚇、挑釁且極不友善，印證中國政府持續企圖以脅迫手段改變現狀。作家汪浩強調，中國的紅線多如牛毛，「畫得越多，理就越少」。

汪浩指出，中國駐美大使謝鋒再度宣稱「台灣是北京的紅線」，警告美方「別引發麻煩」；然而真正製造麻煩的，恰恰是中共自己。汪浩認為，台灣外交部發言人蕭光偉一語中的，威權政權口口聲聲說要「維穩」，實際上卻是區域最大的「麻煩製造者」。

汪浩提到，北京一再以軍機擾台、海警挑釁、外交封殺等手段試圖改變現狀，現在又企圖用「紅線外交」嚇阻國際社會，這不但無助和平，反而讓各國更看清中共恫嚇本質。汪浩強調，真正的和平不靠紅線維持，而靠尊重、對話與守法，「當中國把國際規範當成可隨意塗抹的界線時，世界只會離它越來越遠」。

