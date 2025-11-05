黃國昌小姨子高翬要週刊別跟拍 四叉貓罵自私：狗仔就可以偷拍別人？

「四叉貓」劉宇今（5日）發文批評高翬，稱高家人都不能拍不能跟蹤，但他的狗仔公司卻可以花錢出車偷拍別人，「高翬真的有夠自私不要臉」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌小姨子高翬的「耘力國際文化事業有限公司」疑似和黃的狗仔隊醜聞有關。高翬在寄給週刊之存證信函指出，該地址並非「安親班」，「白色賓士車」為她本人所有，呼籲週刊切勿尾隨賓士。網紅「四叉貓」劉宇今（5日）發文批評高翬，稱高家人都不能拍不能跟蹤，但他的狗仔公司卻可以花錢出車偷拍別人，「高翬真的有夠自私不要臉」。

四叉貓提到：「我覺得黃國昌的小姨子，『高翬』行為還蠻無恥的，她在存證信函內容裡面寫著，『懇請勿尾隨高家未成年子女的美國賓士車，以免造成交通意外及憾事』，真是有夠好笑耶！」

四叉貓指出，高翬當初出資100萬成立「凱思國際」，再叫「高家私塾」底下的員工、李麗娟老師當人頭負責人，這幾年派員工到處跟蹤偷拍政治人物甚至平民百姓，凱思去年最少派出4個人力，以及兩輛車去尾隨王義川的車子9天。四叉貓強調，這是有抓到的，沒抓到不知道多少。

四叉貓直言：「她們高家孩子最偉大，不能查不能說不能拍不能跟蹤，她的狗仔公司卻可以花錢去租車，尾隨偷拍別人家的長輩，別人家的座車被追撞還是發生憾事都跟她沒關係就對了？高翬真是有夠自私不要臉！」

四叉貓也在另一篇貼文提到，使用黃國昌的英文名字「Kuo Chang Huang」在美國網站查詢，可得知黃國昌在美國有一輛車，這輛美國賓士車使用兩年後運回台灣，掛上台灣車牌，而高翬在存證信函內容承認，這台車掛在她的名下。四叉貓質疑：「所以......為什麼黃國昌買的美國賓士車會掛在他小姨子名下呢？」

四叉貓表示，監察院4日公布的第290期廉政專刊，立委顏寬恒有一筆投資事業沒申報，還有兩輛車登記在別人名下，所以監察院認定這是故意隱匿財產的不實申報，總共開罰顏寬恒290萬元！四叉貓質疑：「國昌老師把美國賓士車放在小姨子名下難道不用罰嗎？」

